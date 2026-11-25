Panamá/Panamá y Egipto se enfrentan en un partido de gran importancia para ambas selecciones en el Mundial Sub-17 Catar 2026.

El conjunto panameño sufrió dos derrotas en sus partidos anteriores, contra Catar (0-2) y Grecia (1-2), por lo que necesita de una victoria para, al menos, aspirar a clasificar a los dieciseisavos de final entre los ocho primeros lugares.

Por su parte, los egipcios registran tres puntos en dos juegos tras perder ante los griegos (1-2) y vencer a los cataríes (2-0). Estas unidades le dan una ventaja sobre sus rivales ya que si suma un triunfo o un empate, les podría meter en la siguiente fase.

Ambos conjuntos confirmaron sus alineaciones y las presentamos a continuación:

Alineación de Panamá

Alineación de Egipto