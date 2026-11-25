Panamá vs Egipto| Mundial Sub-17 Catar 2026: alineaciones confirmadas para el partido
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/Panamá y Egipto se enfrentan en un partido de gran importancia para ambas selecciones en el Mundial Sub-17 Catar 2026.
El conjunto panameño sufrió dos derrotas en sus partidos anteriores, contra Catar (0-2) y Grecia (1-2), por lo que necesita de una victoria para, al menos, aspirar a clasificar a los dieciseisavos de final entre los ocho primeros lugares.
Por su parte, los egipcios registran tres puntos en dos juegos tras perder ante los griegos (1-2) y vencer a los cataríes (2-0). Estas unidades le dan una ventaja sobre sus rivales ya que si suma un triunfo o un empate, les podría meter en la siguiente fase.
Ambos conjuntos confirmaron sus alineaciones y las presentamos a continuación:
Alineación de Panamá
Alineación de Egipto
- 16 Malek Amr (P)
- 2 Mohamed Deizl
- 3 Adam Youssef
- 6 Adel Alaa
- 8 Ahmed Beshir
- 15 Omar Abdelrahim
- 21 Yousef Abdullah
- 7 Mohamed Gamal
- 10 Ahmed Safwat (C)
- 11 Daniel Tamer
- 19 Khaled Mokhtar