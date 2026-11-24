El Slovan , dirigido por Yaya Touré , que se reencontró con su antiguo técnico en el Manchester City Manuel Pellegrini , se hunde como colista de la gran competición europea, con cinco derrotas , 19 goles en contra y solo uno a favor.

Bratislava, Eslovenia/Un doblete con la testa del Cucho Hernández dio el triunfo al Betis en la cancha del Slovan Bratislava (2-0), este martes en la quinta jornada de la Liga de Campeones, un paso importante hacia octavos del equipo verdiblanco.

El internacional colombiano, de nuevo titular tras más de un mes lesionado, selló su doblete antes y después del descanso (43' y 57').

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El Betis suma cuatro victorias y una derrota en cinco jornadas, por lo que queda en perfectas condiciones de pelear por el Top 8 en las tres fechas finales y avanzar a octavos de manera directa, sin pasar por la repesca.

El Slovan, dirigido por Yaya Touré, que se reencontró con su antiguo técnico en el Manchester City Manuel Pellegrini, se hunde como colista de la gran competición europea, con cinco derrotas, 19 goles en contra y solo uno a favor.

Pellegrini había revolucionado su once, con seis cambios respecto al equipo que empató 1-1 ante el Sevilla el sábado en el derbi de la capital andaluza.

No se resintió el equipo verdiblanco y mandó con autoridad ante un Slovan al que le ha quedado grande la gran competición europea.

Cucho Hernández abrió el marcador al elevarse en el segundo palo para cabecear un centro desde la derecha de Ángel Ortiz.

En la segunda parte el Betis, dueño de la posesión, siguió fabricando oportunidades de gol.

El Cucho certificó el triunfo con otro vuelo sin motor. En esta ocasión fue Isco el que sirvió desde el córner y el ariete colombiano acertó desde el primer palo.

Actuación de los panameños César Blackman y Cristian Martínez.

Blackman jugó los 90 minutos y fue desbordado en defensa, mientras que Martínez dejó un pase clave en sus 20 minutos

Los dos panameños del Slovan Bratislava, Cesar Blackman y Cristian Martínez, estuvieron en la cancha en la derrota 0-2 ante el Betis, por la quinta jornada de la Champions League. Blackman completó el partido, mientras que Martínez ingresó para disputar 20 minutos.

Cesar Blackman: 90 minutos de mucho trabajo defensivo

Blackman terminó con una calificación de 5.2 según las estadísticas de 90Min, en una noche exigente para el zaguero. Ganó solo 2 de 9 duelos (22%): 2 de 8 en el suelo (25%) y 0 de 1 por aire. Tampoco tuvo éxito en su única entrada y fue superado en el regate en 2 ocasiones. Además, cometió 3 faltas.

En el lado positivo, hizo 1 intercepción y 4 recuperaciones.

Con el balón, tuvo 52 toques y completó 18 de 31 pases (58%). Su precisión fue baja en el pase largo (1 de 7) y en el pase profundo, y no encontró compañeros en el área (0 de 5). Dio 4 pases progresivos de 16 intentados (25%) y 5 conducciones progresivas. Tampoco acertó en los 2 centros que intentó.

Dejó un pase clave y un regate exitoso (1 de 1), pero no registró remates.

Cristian Martínez: pase clave en 20 minutos

Martínez entró para los últimos 20 minutos y obtuvo una calificación de 6.3. En ese tiempo tocó el balón 11 veces, acertó 9 de 11 pases (82%) y dejó 1 pase clave, además de un pase de descarga acertado (1 de 1). También logró 2 conducciones progresivas.

En defensa perdió su único duelo, fue superado en el regate una vez y realizó 1 recuperación. No registró remates ni asistencias.

El contexto del partido

El Slovan cayó 2-0 ante un Betis que se impuso con doblete de cabeza del Cucho Hernández (43' y 57'). Con esta derrota, el equipo eslovaco es colista de la Champions, con cinco derrotas, 19 goles en contra y solo uno a favor.

Corregí el subtítulo y el cuerpo: Martínez tuvo un pase clave, no una asistencia, y cambié "asistencia de pared" por "pase de descarga".