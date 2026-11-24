En medio de la noticia sobre la Copa América que se jugará en los Estados Unidos en el 2028, Blas Pérez recordó cómo fueron las negociaciones para que él pudiera jugar con la sele teniendo una gran campaña en Copa Libertadores con el Cúcuta Deportivo.

Panamá/Blas Pérez recordó una anécdota de 2007, cuando jugaba con el Cúcuta Deportivo y tuvo que dejar de disputar la Copa Libertadores para incorporarse a la selección de Panamá de cara a la Copa Oro.

El exdelantero contó en TVMAX Deportes cómo se negoció con el club colombiano y reveló que se perdió el partido de vuelta ante Boca Juniors.

Una experiencia que cobra relevancia ante el debate sobre la disponibilidad de los legionarios panameños para la Copa América 2028.