Panamá/El técnico de la selección mayor de Panamá, Thomas Christiansen, se refirió al desempeño de la Selección Sub-17 en el Mundial de Catar 2026, donde el equipo dirigido por Felipe Baloy no ha podido sumar puntos después de sus dos primeras presentaciones.

Christiansen conversó con los medios de comunicación durante el acto de renovación del patrocinio de BAC con la Federación Panameña de Fútbol (FPF), escenario en el que compartió sus impresiones sobre el rendimiento de los juveniles y algunos aspectos que considera importantes para el crecimiento del fútbol panameño.

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Panamá perdió 1-0 ante Catar en su debut y posteriormente cayó 2-1 frente a Grecia. Para Christiansen, el equipo ha mostrado aspectos positivos, pero sigue cometiendo errores que terminan condicionando los resultados.

"He querido darle mucha importancia a las categorías inferiores, el tema de la metodología, cómo queremos trabajar. Ha sido un trabajo medio hecho, pero nos queremos meter de lleno, controlarlo mucho más y estar encima con gente preparada", explicó el entrenador, quien también confirmó que ha conversado con Felipe Baloy sobre el primer encuentro.

El seleccionador lamentó la manera en que Panamá ha recibido algunos goles y considera que los partidos han dejado enseñanzas importantes. "Me gustaron los partidos que han hecho, pero caemos, como siempre, de la misma manera", manifestó.

Uno de los aspectos que más destacó fue la necesidad de saber gestionar los momentos de los partidos, especialmente cuando el equipo consigue marcar. Como ejemplo, recordó las oportunidades que tuvo Panamá ante Grecia y la dificultad para mantener el resultado después de conseguir el empate.

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Christiansen también hizo énfasis en ciertos comportamientos dentro del terreno de juego, particularmente las caídas de los futbolistas en el área y las acciones que pueden terminar en decisiones arbitrales.

"Son cosas que tenemos que gestionar. Aquí en la Liga Panameña nos tiramos al suelo en todas las situaciones. Se nos pita un penalti y no pasa nada. Pero esos son los hábitos que generamos. Cuando estamos en un torneo internacional o en talla mundial, esto se nos castiga", advirtió.

Para el técnico, Panamá necesita mejorar la lectura de los partidos, administrar los tiempos y ser más inteligente en situaciones determinantes, aspectos que considera fundamentales para competir en escenarios internacionales.

Ahora, la Sub-17 tendrá que concentrarse en su última presentación en la fase de grupos ante Egipto el próximo miércoles 25 de noviembre, con el objetivo de cerrar su participación mundialista de la mejor manera.

Este partido podrá ser visto EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMA PANAMÁ.

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