Andrade se lastimó en el partido de este fin de semana de su club en la Bundesliga de Austria.

Panamá/El defensor panameño Andrés Andrade encendió las alarmas tras salir lesionado durante el partido entre el LASK Linz y el TSV Hartberg, correspondiente a la Bundesliga de Austria, disputado el sábado 21 de noviembre.

Andrade tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 21, luego de sufrir un fuerte dolor en el tobillo tras un choque con el futbolista Oliver Lukić.

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Este domingo 22 de noviembre, el LASK Linz informó sobre el estado de salud del internacional panameño, luego de someterlo a estudios médicos. Según el comunicado del club austríaco, la resonancia magnética confirmó una lesión ligamentaria en la zona del tobillo.

La institución aclaró que, de acuerdo con el diagnóstico inicial, el defensor no necesitará pasar por el quirófano y comenzará el tratamiento correspondiente para su recuperación.

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Por el momento, el LASK Linz no ha establecido un tiempo estimado de baja, ya que su regreso a los terrenos de juego dependerá de la evolución durante el proceso de rehabilitación.

La lesión representa una preocupación tanto para el conjunto austríaco como para el fútbol panameño, que estará pendiente de la recuperación de uno de sus defensores internacionales.

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