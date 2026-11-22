-La Policía Nacional identificó a este ciudadano como Carlos Roble Lasso , quien figura entre los más buscados y es requerido por los delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Ciudad de Panamá/Tres personas fueron aprehendidas por el hurto de varias embarcaciones en el muelle de yates de Amador, en el sector de Ancón, mediante una acción de la Policía Nacional que permitió recuperar los bienes.

De acuerdo con la información policial, agendes del Servicio Nacional Aeronaval y de las fuerzas especiales de la Policía Nacional recibieron una alerta por el hurto y desplegaron un operativo que culminó con la aprehensión de los tres ciudadanos y la recuperación de las embarcaciones.

Los aprehendidos fueron trasladados a la sede de Atención Ciudadana de Balboa para los trámites correspondientes. Durante la verificación de sus antecedentes, uno de ellos mantenía un oficio por el delito de tentativa de homicidio, solicitado por el Ministerio Público.

La Policía Nacional identificó a este ciudadano como Carlos Roble Lasso, quien figura entre los más buscados y es requerido por los delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

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