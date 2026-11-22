La oficina de río Indio en Capira ha contribuido a la entrega de unos 300 títulos de propiedad. Anati aclaró que las familias que aún no tienen título pueden participar en los procesos de evaluación y compensación de la Autoridad del Canal de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) estima que en 2030 concluirán los trabajos de catastro y titulación masiva en la cuenca del río Indio, donde el proyecto contempla el levantamiento catastral de aproximadamente 58 mil hectáreas.

En respuesta a TVN Noticias, la entidad indicó que el plazo dependerá del avance de los trámites técnicos, administrativos y legales.

Desde su inauguración el 19 de septiembre de 2025, la Oficina Operativa de Adjudicación de río Indio de la Anati, ubicada en Capira, ha contribuido a la entrega de aproximadamente 300 títulos de propiedad, en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá. La oficina brinda apoyo técnico para el proyecto del reservorio de río Indio.

Anati informó que recientemente terminó de incorporar al personal técnico encargado del catastro y la titulación, por lo que espera que aumente la entrega de títulos. Al preguntarle cuántos expedientes siguen pendientes, la institución no precisó una cifra. Explicó que actualizará el número a medida que avancen los trabajos de campo y se conformen, revisen y tramiten los expedientes.

Cabe recordar que dentro de las 58 mil hectáreas de titulación y catastro que lleva adelante Anati, el Canal de Panamá proyecta establecer en 4,600 hectáreas, donde viven 38 familias, el embalse de río Indio para abastecer la vía acuática.

¿Qué pasa con las familias que aún no tienen título?

“La falta de un título de propiedad no excluye a las familias de los procesos de evaluación y compensación que desarrolla la ACP”, respondió Anati al ser consultada sobre quiénes deben negociar con el Canal antes de que concluya la titulación de sus terrenos.

Según la entidad, el Canal adoptó como referencia la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional, sobre adquisición de tierras y reasentamiento involuntario.

El reconocimiento de los derechos posesorios está sujeto a criterios de elegibilidad y a la verificación de cada caso. En ese sentido, para acreditarlos, explicó Anati, se verifica “la ocupación efectiva, pacífica y continua del terreno, así como del cumplimiento de su función social”. Esa verificación se realiza mediante inspecciones de campo, documentos y otras pruebas, según los requisitos legales aplicables.

¿Quién determina el valor de los terrenos y las viviendas?

Los avalúos de tierras, viviendas, cultivos y otras mejoras para fines de reasentamiento son responsabilidad del Canal. Se detalló que el Canal encarga las valoraciones a una empresa especializada y registrada ante Anati. La entidad de tierras precisó que los avalúos son independientes del catastro y la titulación, por lo que “Anati no interviene en la determinación de dichos valores”.

En cuanto a las familias que aceptan la medición o titulación de sus terrenos, Anati indicó que garantiza el cumplimiento de los procedimientos técnicos y legales para brindarles seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.