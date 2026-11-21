Bocas del Toro estrena el Espacio del Emprendedor con asesoría técnica gratuita para los interesados
El nuevo espacio tendrá, además, un área de podcast digital donde los emprendedores podrán grabar gratuitamente contenido publicitario para promocionar sus negocios.
Bocas del Toro/Los emprendedores y pequeños empresarios de Bocas del Toro tendrán acceso gratuito a asesoría legal, contable, mercadeo y capacitación a través del nuevo Espacio del Emprendedor de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), una iniciativa que busca fortalecer los pequeños negocios y ayudarlos a crecer.
Este es el quinto Espacio del Emprendedor habilitado por la institución y reúne a cinco entidades en un mismo lugar para facilitar los trámites que necesitan los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas sin tener que trasladarse a distintas instituciones.
Silvia Fábrega, directora de Ampyme, explicó que el lugar también contará con un salón de capacitaciones, pero con un enfoque de atención personalizada. El personal contactará a quienes se acerquen al espacio para identificar las necesidades particulares de cada negocio y ofrecer orientación de acuerdo con sus actividades.
La institución también implementará la metodología SBDC, que busca atender a los emprendedores y pequeños empresarios de manera individual, con el análisis de sus problemas y la búsqueda de soluciones ajustadas a cada negocio.
Entre los servicios disponibles habrá asesoría de especialistas en mercadeo para desarrollar marcas y planes de negocio, orientación contable y legal, además de espacios de networking y coworking.
El nuevo espacio tendrá, además, un área de pódcast digital donde los emprendedores podrán grabar gratuitamente contenido publicitario para promocionar sus negocios.
Fábrega destacó que todos los servicios serán gratuitos y que el objetivo es brindar acompañamiento personalizado para que los pequeños negocios puedan fortalecerse y avanzar hacia nuevas oportunidades de crecimiento.
Con información de Luis Palacios.
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