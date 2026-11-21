El nuevo espacio tendrá, además, un área de podcast digital donde los emprendedores podrán grabar gratuitamente contenido publicitario para promocionar sus negocios.

Bocas del Toro/Los emprendedores y pequeños empresarios de Bocas del Toro tendrán acceso gratuito a asesoría legal, contable, mercadeo y capacitación a través del nuevo Espacio del Emprendedor de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), una iniciativa que busca fortalecer los pequeños negocios y ayudarlos a crecer.

Este es el quinto Espacio del Emprendedor habilitado por la institución y reúne a cinco entidades en un mismo lugar para facilitar los trámites que necesitan los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas sin tener que trasladarse a distintas instituciones.

Silvia Fábrega, directora de Ampyme, explicó que el lugar también contará con un salón de capacitaciones, pero con un enfoque de atención personalizada. El personal contactará a quienes se acerquen al espacio para identificar las necesidades particulares de cada negocio y ofrecer orientación de acuerdo con sus actividades.

La institución también implementará la metodología SBDC, que busca atender a los emprendedores y pequeños empresarios de manera individual, con el análisis de sus problemas y la búsqueda de soluciones ajustadas a cada negocio.

Entre los servicios disponibles habrá asesoría de especialistas en mercadeo para desarrollar marcas y planes de negocio, orientación contable y legal, además de espacios de networking y coworking.

El nuevo espacio tendrá, además, un área de pódcast digital donde los emprendedores podrán grabar gratuitamente contenido publicitario para promocionar sus negocios.

Fábrega destacó que todos los servicios serán gratuitos y que el objetivo es brindar acompañamiento personalizado para que los pequeños negocios puedan fortalecerse y avanzar hacia nuevas oportunidades de crecimiento.

Con información de Luis Palacios.

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