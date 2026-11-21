Jaime Fernández adelantó que se prevé aumentar las acciones operativas y los puestos de control, además de reforzar el recurso humano y los equipos para 2027.

Provincia de Panamá./La Policía Nacional prevé incrementar las acciones operativas y los puestos de control durante las últimas semanas de 2026, como parte de las estrategias para reforzar la seguridad en el país.

El director de la institución, Jaime Fernández, indicó que mantienen una coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y los demás estamentos de seguridad para establecer un cronograma de trabajo que permita fortalecer las operaciones de vigilancia.

El plan también contempla la adquisición de nuevos equipos y la incorporación de personal para reforzar las labores de seguridad durante 2027.

Fernández explicó que, como parte de las medidas para mantener el despliegue operativo, se autorizó el pago de vacaciones a miembros de la Fuerza Pública que se mantienen prestando servicio durante este período, una disposición que, según indicó, ha contribuido al fortalecimiento de las acciones de seguridad.

Para las últimas semanas del año, la institución ha establecido estrategias orientadas a aumentar los controles y dinamizar las operaciones en distintos puntos, ante el incremento de las actividades propias de esta temporada.

Con información de Demetrio Ábrego.