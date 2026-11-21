El equipo blanco tuvo que remontar para sacer tres puntos que le acercan, por el momento, al Barcelona

España/Un gol salvador de Carlos Espí en la recta final permitió al Real Madrid sellar su remontada por 2-1 ante el Celta de Vigo, este sábado en la 13ª jornada, y alcanzar así a puntos al líder Barcelona, que el domingo recibe al Villarreal.

El partido fue de todo menos cómodo para los merengues, que se vieron abajo en el marcador en el minuto 6' por un tanto de Pablo Durán y que no pudieron igualar hasta el 66', por medio de Jude Bellingham.

Cuando todo parecía apuntar a un reparto de puntos en el Santiago Bernabéu, apareció Espí para, de cabeza, anotar en el 85' y dejar los tres puntos en la capital frente al decimotercero de la tabla.

El héroe en la sombra de la velada fue el brasileño Vinícius Jr, autor de un triplete al principio de la semana en un amistoso con su Seleção en Singapur y que tuvo un papel muy activo en las jugadas de ambos goles de su equipo, después de entrar en el campo en el 57'.

Una aceleración suya fue concluida con un pase a Kylian Mbappé, el autor de la asistencia para Bellingham, y Vini fue quien sirvió directamente el centro para el remate liberador de Espí.

Mbappé tuvo que conformarse con ese pase de gol, después de haber enviado por encima del larguero un lanzamiento de penal poco antes del descanso.

Es el noveno triunfo seguido para el Real Madrid, entre todas las competiciones, desde la derrota en septiembre en el derbi contra el Atlético.

"El partido ha sido muy difícil. El Celta sabe jugar y sabe defender, sabe cómo frustrar a un equipo quiere el balón y que quiere ganar. Gran parte de la responsabilidad de lo difícil que ha sido ha sido por el Celta", admitió el técnico José Mourinho a Real Madrid TV.

"Después del empate, fue una avalancha de nuestra parte. Al final hemos sacado los puntos, que era lo importante", sentenció.

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- Tablas en el derbi sevillano -

El otro punto caliente del día en LaLiga estaba en el estadio Sánchez Pizjuán, donde un gol de Kike Salas en el tiempo añadido permitió al Sevilla evitar una dolorosa derrota en el derbi contra el Betis (1-1).

En uno de los partidos más volcánicos del fútbol español por la enorme rivalidad entre los dos vecinos de la capital andaluza, los béticos se adelantaron en el minuto 50' gracias al brasileño Antony.

El equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini mantuvo esa corta ventaja hasta casi el final, cuando un tiro desde la frontal del área de Kike Salas terminó alojado en la red de los visitantes, ayudado por un error del arquero Álvaro Valles.

"Ha sido una recompensa al trabajo de todo el equipo. Hicimos una gran primera parte, con muchas ocasiones, pero no las materializamos. En la segunda ellos fueron efectivos, pero seguimos insistiendo y ese gol fue como un premio, aunque no podemos decir que estamos satisfechos con el empate", declaró Salas a DAZN.

En la clasificación, el Betis (4º) está asentado en la zona Champions, mientras que el Sevilla (6º), que sigue dentro de los puestos europeos, se mantiene a ocho puntos de su eterno rival.

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- El Valencia toma aire -

En los otros partidos del sábado, el Valencia (17º) salió de los puestos de descenso y tomó oxígeno con una victoria 1-0 en su visita al Rayo Vallecano (14º), con un solitario tanto de José Manuel Arias Copete en el 41'.

En Vitoria, el Alavés (8º) se metió en la pelea de la mitad alta al ganar 3-1 al Deportivo de La Coruña (11º), al que adelantó en la tabla por un punto.

Los gallegos llegaron a la hora de partido resistiendo con un 1-1 en el marcador, pero los vascos decidieron después con los goles del argentino Lucas Boyé (62') y Denis Suárez (90').

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