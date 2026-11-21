El conjunto panameño extendió su invicto con una fuerte ofensiva que produjo cuatro cuadrangulares.

Panamá/Panamá venció por abultamiento de carreras,13-0 a Perú y aseguró su pase a la Super Ronda en el Premundial de Béisbol U12, que se juega en el Complejo Deportivo IPL Academy en República Dominicana.

Los canaleros desataron una ofensiva de 10 imparables, incluyendo cuatro cuadrangulares. Nelson Robledo, Thiago Serracín y Kendrick Salina botaron la pelota sin corredores en las bases y Félix García pegó un jonrón productor de tres carreras.

Te puede interesar: Premundial de Béisbol U12 2026 resultado| Panamá debuta con contundencia ante Puerto Rico

Luis Urriola fue el lanzador ganador al completar una faena de tres episodios en los que permitió un imparable, no recibió carreras, dio cuatro ponches y no otorgó bases por bolas.

Thiago Serracín destacó a la ofensiva por el conjunto panameño con tres hits en tres turnos con dos carreras anotadas y tres empujadas.

Te puede interesar: World Boxing fija su plan para el futuro durante congreso en Panamá

Panamá buscará asegurar el primer puesto del grupo C cuando enfrente a México, que también tiene record de 2-0 y está clasificado para la Super Ronda. Ese encuentro está programado para realizarse el domingo 22 de noviembre a la 11:00 a.m. (hora panameña).

El torneo otorga cuatro cupos al Mundial de Béisbol U12 Taiwán 2027.

Te puede interesar: Harry Kane| Ganador del Balón de Oro es operado del tobillo izquierdo

Información de Fedebeis