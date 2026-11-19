El equipo panameño viajó hacia la sede del torneo y se dispone a ultimar detalles antes de su debut.

Panamá/ La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informa que la Selección de Béisbol U12 de Panamá llegó en buena forma a la República Dominicana y que para este jueves 19 de noviembre tiene agendado un entrenamiento en el sector conocido como Guerra en el área de El Toro, Boca Chica, República Dominicana, sede del evento.

El manager Elpidio Pinto confirmó que el equipo panameño sale de su hotel a eso de las 9:30 a.m. a su primer entrenamiento, el cual esta fijado para las 12:00 medio día y previsto a terminar a las 2:00 p.m. Todo en un horario de Panamá, tomando en cuenta que en la República Dominicana sería una hora más.

Te puede interesar: Béisbol U12 2026| Selección de Panamá viaja a República Dominicana para disputa de Premundial

Panamá debuta este viernes 20 de noviembre a las 8:00 a.m. horario panameño ante el equipo de Puerto Rico y ha sido asignado a la lomita el mundialista Alams Rodríguez, lanzador derecho con experiencia internacional y repertorio amplio.

Rodríguez en el Mundial de Taiwán trabajó 3.0 entradas, no tuvo ganados ni perdidos, permitió 3 carreras, las tres fueron limpias, toleró 3 imparables, dos fueron dobles, sus lanzamientos producen muchas roletas y sumó 2 abanicados, un boleto y su efectividad en tres juegos de relevo fue de 2.73.

Información de Fedebeis

Te puede interesar: LPF resultado | Tauro se une a los cuatro mejores del Torneo Apertura 2026