El resultado deja al conjunto panameño con la necesidad de ir al todo por el todo en su próximo partido.

Panamá/Panamá no pudo sostener un marcador a su favor y perdió este martes ante Cuba, por 2 carreras a 9, en la Super Ronda del Premundial de Béisbol U12 que se realiza en el Complejo Deportivo IPL Academy de República Dominicana.

Los panameños tomaron la ventaja con dos carreras en la parte alta del primer episodio. Noah Araúz produjo la primera anotación del equipo canalero con un imparable. Luego marcó la segunda 'rayita' debido a errores defensivos del elenco cubano.

Los caribeños reaccionaron y se fueron al frente con ocho carreras en la parte baja de la segunda entrada. Posteriormente sellaron su triunfo con un cuadrangular solitario de Tyler Ruiz en el cuarto episodio.

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Carlos Pérez cargó con la derrota al permitir tres imparables y seis carreras, dio un ponche y tres bases por bolas en un episodio y un tercio como lanzador abridor.

La ofensiva panameña conectó dos inatrapables por medio de Javier Kennedy y Noah Araúz.

De esta manera, Panamá puso su récord en la Super Ronda en una victoria y dos derrotas. El miércoles 25 de noviembre jugará su último partido de la Super Ronda frente a República Dominicana. Ese encuentro está programado para iniciar a las 11:00 a.m. (hora panameña).

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Por el pase al Mundial

La tabla de posiciones en la Super Ronda presenta a Estados Unidos en el primer lugar con tres victorias sin derrotas. Empatados con dos triunfos y una pérdida están Cuba y México, luego le siguen Panamá y Venezuela con récord de 1-2 cada uno y República Dominicana cierra la clasificación con tres descalabros en igual cantidad de presentaciones.

Con cuatro cupos en disputa para el Mundial de Béisbol U12 Taiwán 2027, el conjunto panameño requiere de un triunfo sobre los dominicanos, para poner su récord en dos triunfos y dos derrotas, y asegurar el pase al torneo orbital.

Una derrota comprometería la situación de Panamá ya que no dependería de sí mismo para clasificar al Mundial. En ese caso tendría que esperar que Venezuela pierda su encuentro frente a Cuba para obtener una de las plazas disponibles al certamen del próximo año. Si ganan los sudamericanos, serían ellos los que asegurarían su puesto en ese campeonato y, de paso, eliminarían a los panameños.

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