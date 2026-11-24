El reconocimiento busca honrar a personalidades cuya excelencia, trayectoria y aportes contribuyan al enriquecimiento cultural y a la proyección internacional de Panamá.

La cantautora panameña Erika Ender será la primera en recibir el recién creado Reconocimiento al Mérito y Trayectoria Artística Excepcional, un galardón que busca exaltar a figuras que han dejado una huella significativa en la cultura panameña.

El reconocimiento creado por el Ministerio de Cultura (MiCultura), seleccionó a Ender como la primera homenajeada por su más de tres décadas de trayectoria en la música, durante las cuales ha compuesto cientos de canciones interpretadas por grandes figuras de la música latinoamericana.

La distinción quedó oficializada mediante la Resolución MC-OAL-R-No. 446-2026, del 19 de noviembre, publicada en la Gaceta Oficial Digital este martes 24 de noviembre. Con esta decisión, Ender se convierte en la primera artista en recibir este reconocimiento institucional, que tendrá una entrega anual.

MiCultura señala que la carrera de la artista panameña también ha estado marcada por importantes reconocimientos internacionales, entre ellos premios Latin Grammy, premios Billboard y su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Pero el homenaje no se limita a sus logros musicales. El Ministerio de Cultura también destacó su compromiso social y humanitario a través de la Fundación Puertas Abiertas, desde donde impulsa oportunidades de educación, arte y desarrollo integral para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la resolución, el reconocimiento busca honrar a personalidades cuya excelencia, trayectoria y aportes contribuyan al enriquecimiento cultural y a la proyección internacional de Panamá.

La primera entrega fue establecida para realizarse en un acto público y solemne en el Teatro Nacional, el 19 de noviembre de 2026. A partir de esta primera edición, el galardón se concederá una vez al año, durante el mes de noviembre, en una gala cultural o evento artístico designado por el Ministerio de Cultura.