La puesta en escena, estrenada en el Teatro Nacional de Panamá, rinde homenaje a los 35 años de trayectoria de la cantautora. Medios y artistas internacionales, entre ellos Ismael Cala y Elvis Crespo, asistieron a la presentación.

Ciudad de Panamá, Panamá/La trayectoria artística de la cantautora panameña Erika Ender llegó al escenario del Teatro Nacional con el estreno de «Erika Ender, el musical», una puesta en escena que rinde homenaje a sus 35 años de carrera. La obra, presentada la noche del estreno en Panamá, constituye un reconocimiento en vida a la artista y propone contar parte de su historia a través del teatro.

La presentación reunió a representantes de medios de comunicación y figuras del ámbito artístico internacional, entre ellos Eleanor Rose, Ismael Cala y Elvis Crespo, quienes acompañaron a Ender durante esta celebración.

El cantante Elvis Crespo destacó la relación profesional que mantiene con la cantautora desde hace décadas y recordó las ocasiones en las que han trabajado juntos en la composición de canciones.

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"A Erika yo la conozco desde el siglo pasado, porque ella ha participado como compositora en mis obras. Siempre que tenemos la oportunidad de reunirnos para crear canciones, la conexión es mágica", expresó.

También resaltó la versatilidad y capacidad creativa de Ender, a quien describió como una artista "versátil, inteligente, brillante y completa", además de músico y compositora.

"Pienso que Panamá ha parido una artista universal", manifestó el intérprete de "Suavemente". Asimismo, destacó su participación en el equipo de compositores de una de las canciones más reconocidas de la historia y expresó su satisfacción por formar parte del homenaje.