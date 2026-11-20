El director regional de salud de San Miguelito, Algis Torres, advierte que el personal médico corre peligro cuando los familiares de las víctimas y de los agresores coinciden en la sala de urgencias.

Ciudad de Panamá/La sala de urgencias del Policentro de Salud de San Isidro, que opera las 24 horas del día, recibe mensualmente entre 30 y 50 heridos por armas de fuego, además de dos a tres personas fallecidas a causa de hechos violentos. Así lo reveló el director de la región de salud de San Miguelito, Algis Torres, quien advirtió que la situación pone en riesgo la integridad de los funcionarios y golpea las finanzas de la instalación médica.

Por su ubicación sobre la vía principal y su cercanía con el Metro, esta instalación moderna atiende no solo a residentes del distrito, sino también a pacientes que llegan desde Panamá Norte y la región Metropolitana. Desde febrero a la fecha, el centro ha brindado atención a más de 87 mil personas.

Sin embargo, esta accesibilidad 24/7 ha convertido al recinto en el punto principal al que la Policía Nacional traslada a las víctimas de ataques con armas de fuego y objetos punzocortantes, generando un escenario de alta tensión dentro del cuarto de urgencias.

"Estamos, como se dice, en una línea de fuego cruzado porque los funcionarios están en peligro", afirmó Torres, señalando que el mayor problema ocurre cuando las autoridades llevan al mismo lugar tanto a la víctima como al detenido. "No se puede tener al familiar del fallecido aquí junto con el familiar del victimario, porque pueden venir a atentar contra los funcionarios que están de turno en ese momento", agregó.

El director regional explicó que, en casos recientes vinculados a conflictos entre pandillas, el personal se ha visto obligado a resguardar a los detenidos en una pequeña celda interna, aunque reconoce que la medida es insuficiente. "Incluso con una celda pueden venir a matar porque se trata de bandas. Por eso le pedimos a la policía que, cuando eso ocurra, si ingresan el cadáver aquí, a los familiares o al victimario tienen que llevárselos a otro lado", puntualizó, sugiriendo traslados hacia el Hospital San Miguel Arcángel o el Hospital Santo Tomás.

Impacto en los insumos médicos

Además del riesgo físico, la atención constante de emergencias por violencia está generando un déficit económico en la instalación. Según explicó el funcionario, el policentro subsiste gracias al aporte económico de los pacientes regulares, un pago que no se realiza cuando ingresan heridos de gravedad.

"Cuando estas personas llegan, generalmente no aportan nada. Eso merma todos los insumos y es un tema que estamos evaluando, porque la familia va a tener que pagar. Van a tener que pagar porque los insumos se acaban y, al agotarse, no tenemos de dónde conseguir más si no hay ingresos", sostuvo Torres, indicando que ya trabaja en una solución administrativa junto con la directora del centro.

Aunque el director regional destacó que mantienen una buena comunicación y reciben apoyo del comisionado Batista de la Policía Nacional, insistió en que contar con apenas dos unidades de vigilancia en el sitio no basta para contener posibles represalias entre grupos rivales. "Específicamente aquí necesitamos más unidades; no solo dos, sino más agentes policiales", concluyó.