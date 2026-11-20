El pronóstico contempla lluvias aisladas y aguaceros con tormentas puntuales en sectores de Darién y las comarcas Emberá. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34 °C, mientras que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre niveles muy altos y extremos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado, aguaceros o chubascos aislados y temperaturas máximas de hasta 34 °C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe se espera cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, con lluvias aisladas y esporádicas. Para la tarde se prevén intervalos nublados y algunos aguaceros puntuales en sectores montañosos, mientras que en la noche se mantendrán las condiciones parcialmente nubladas, con posibilidad de lluvias aisladas.

En el Pacífico, el cielo estará parcialmente nublado a despejado durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde se pronostican aguaceros aislados acompañados de tormentas en el sur de Darién y la comarca Emberá-Wounaan. En el resto de esta vertiente se esperan algunos chubascos, principalmente en áreas montañosas. Para la noche se prevé cielo parcialmente nublado a despejado.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 27 °C en la Cordillera Central, y entre 31 °C y 34 °C en el resto del país. Las mínimas estarán entre 14 °C y 20 °C en la Cordillera Central, mientras que en las demás regiones se ubicarán entre 23 °C y 26 °C. Durante la madrugada y la mañana se esperan vientos del noroeste, norte y noreste, con velocidades de hasta 32 km/h en el sector marítimo y menores en tierra firme.

Para la tarde y la noche, en la vertiente del Caribe y la región metropolitana predominarán los vientos del noroeste, norte y noreste. En el Pacífico occidental y oriental se prevén vientos del sur y de dirección variable, con velocidades de hasta 35 km/h en sectores marítimos y menores en tierra firme.

En el Caribe se esperan olas de entre 0.80 y 1.10 metros de altura, con periodos de entre 7 y 8 segundos. En el Pacífico, las olas podrían alcanzar entre 0.30 y 1.00 metros, con periodos de entre 11 y 13 segundos. Por otra parte, los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre 8 y 11+, correspondientes a niveles de riesgo muy alto y extremo en el país.