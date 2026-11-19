La gala se realizó este año en las instalaciones del propio museo, con una ambientación y propuestas musicales adaptadas a las distintas salas para acompañar y resaltar las obras expuestas.

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC) celebró su Gala Anual de Recaudación de Fondos, denominada “Una noche para imaginar”, un evento que reunió a coleccionistas, artistas y aliados de la cultura para apoyar el desarrollo de sus programas educativos y fortalecer el ecosistema artístico del país.

La velada combinó artes visuales, música y gastronomía, con una propuesta que aprovechó las salas del museo y sus exhibiciones actuales para crear una experiencia temática para los asistentes.

Como parte de su programación, el MAC mantiene abiertas al público sus exposiciones, que podrán visitarse hasta el 28 de febrero de 2027. Entre ellas destaca una muestra que reúne a 13 colectivos de Centroamérica, además de una exposición del artista panameño Milko Delgado.

Desde el museo destacaron la importancia de promover el arte contemporáneo en Panamá y fortalecer la colaboración regional, especialmente con países donde existen menos espacios dedicados a este tipo de expresiones. En ese sentido, mantienen vínculos de trabajo con el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica.

La gala se realizó este año en las instalaciones del propio museo, con una ambientación y propuestas musicales adaptadas a las distintas salas para acompañar y resaltar las obras expuestas.

El MAC está abierto de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. La entrada general tiene un costo de $5, mientras que estudiantes universitarios y jubilados cuentan con tarifas reducidas. Los menores de 12 años ingresan gratis y el último domingo de cada mes el museo ofrece entrada gratuita para residentes.

La recaudación de esta gala busca contribuir a la sostenibilidad de los programas educativos del museo y a su misión de acercar el arte contemporáneo a más personas.