Durante este período, los vehículos que permanezcan estacionados en la ruta podrán ser removidos por la ATTT o la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

La Alcaldía de Panamá estableció las medidas que regirán durante el desfile navideño “Ciudad de las Estrellas” (City of Stars), programado para el sábado 12 de diciembre de 2026, a partir de las 3:00 p.m., en la Cinta Costera I.

El recorrido se desarrollará desde el Mercado de Mariscos hasta la Plaza de la Democracia. Las disposiciones están contenidas en el Decreto Alcaldicio N.° 10 del 11 de noviembre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial Digital N.° 30656-D.

La normativa establece restricciones vehiculares, prohibiciones relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, comercio ambulante, pirotecnia y otras conductas que puedan afectar la seguridad de los asistentes.

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¿A qué hora cierran las calles por el desfile navideño?

La Alcaldía coordinará con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la restricción de estacionamiento y circulación vehicular en la ruta del desfile.

Las medidas comenzarán a regir desde las 10:00 p.m. del viernes 11 de diciembre y se extenderán hasta las 5:00 a.m. del domingo 13 de diciembre.

Durante este período, los vehículos que permanezcan estacionados en la ruta podrán ser removidos por la ATTT o la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

¿Se podrá consumir alcohol durante el desfile?

El decreto prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la ruta del desfile durante el 12 de diciembre.

Se establecen excepciones para:

Establecimientos comerciales ubicados junto a la ruta que cuenten con autorización para vender bebidas alcohólicas, siempre que el consumo se realice dentro del local.

Supermercados, abarroterías, minisúper, comisariatos y otros comercios que vendan bebidas alcohólicas al por menor en envases cerrados.

¿Qué otras actividades estarán prohibidas?

La normativa también establece restricciones para vendedores, asistentes y comercios en el área del desfile.

Entre las prohibiciones figuran:

Buhonería y comercio ambulante sin autorización especial de la Alcaldía.

de la Alcaldía. Instalación de fogones o tanques de gas sin permiso del Cuerpo de Bomberos.

Venta y uso de juegos pirotécnicos en la ruta y sus inmediaciones, salvo autorización.

Instalación de toldas, mobiliario, estructuras o exhibiciones en espacios públicos sin permiso municipal.

Colocación de bocinas, altavoces o equipos de sonido hacia el exterior de locales comerciales, o que superen los niveles permitidos.

Ingreso o uso de hieleras (coolers), envases de vidrio o recipientes con bebidas alcohólicas.

Quema de materiales o elementos inflamables sin autorización.

Lanzamiento de objetos o sustancias hacia las carrozas o participantes.

Manipulación o apertura de hidrantes con fines recreativos o sin causa justificada.

Venta o suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Consumo de cigarrillos, puros, vapeadores y otros productos derivados del tabaco.

Uso de disfraces, uniformes o imitaciones que puedan confundirse con los de estamentos de seguridad, servidores públicos o instituciones oficiales.

Uso de máscaras, antifaces, pinturas o pelucas que cubran completamente el rostro y dificulten la identificación de personas después de las 6:00 p.m.

Conductas que alteren el orden público, el descanso de residentes o el desarrollo de actividades turísticas y culturales, así como actos contra la moral y las buenas costumbres.

¿Cuáles son las multas por incumplir las normas?

El decreto establece sanciones económicas, decomiso de bienes y medidas contra quienes incumplan las disposiciones.

Infracción

Sanción

Venta o consumo de alcohol en la ruta

Multa de B/.500 a B/.1,000 y decomiso de bebidas

Buhonería sin permiso

Sanciones según la normativa vigente; retención y decomiso de bienes y mobiliario

Fogones, tanques de gas, pirotecnia y conductas prohibidas

Decomiso de bienes y multas de B/.300 a B/.1,000

Reincidencia en infracciones de los artículos 6, 7 y 8

Multa de entre dos y tres veces el monto de la sanción anterior

La aplicación de las medidas estará a cargo de inspectores municipales, funcionarios de cumplimiento y la Policía Municipal, quienes podrán solicitar apoyo de la Fuerza Pública.