El 24 de noviembre se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Colón/Ministerio de Economía y Finanzas realizó el sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

El evento se desarrolló en Colón 2000 Duty Free Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

El 24 de noviembre se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Mientras que la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 26 de noviembre.

Ganadores de B/. 1,000.00

Martín Batista

Rafael Contreras

María Estenia

Yilka Samudio

Ana Rodríguez

Maritza Muñoz

José Flores

Arelis Fuentes

Yariza Jaén

Lidia Delgado

Ganadores de B/. 5,000.00

Alberto Rivera

Zoraida Vega

María Rojas

Lidia Hernán

Juan Carlos Chin

Pedro Silva

Yovana Tenorio

Mirna de Batchelor

Leonarda Castro

Ricardo Connoly

Ganadores de B/. 10,000.00