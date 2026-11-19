Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del segundo sorteo en la región 2
El 24 de noviembre se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Colón/Ministerio de Economía y Finanzas realizó el sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.
El evento se desarrolló en Colón 2000 Duty Free Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.
El 24 de noviembre se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Mientras que la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 26 de noviembre.
Ganadores de B/. 1,000.00
- Martín Batista
- Rafael Contreras
- María Estenia
- Yilka Samudio
- Ana Rodríguez
- Maritza Muñoz
- José Flores
- Arelis Fuentes
- Yariza Jaén
- Lidia Delgado
Ganadores de B/. 5,000.00
- Alberto Rivera
- Zoraida Vega
- María Rojas
- Lidia Hernán
- Juan Carlos Chin
- Pedro Silva
- Yovana Tenorio
- Mirna de Batchelor
- Leonarda Castro
- Ricardo Connoly
Ganadores de B/. 10,000.00
- Luis García
- Ilka Arauz
- Sabina Evelia García
- Joel Caballero
- Cecilia Zerna