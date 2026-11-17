Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del sorteo en la región 1
El segundo sorteo regional se realizará el próximo 19 de noviembre y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.
El evento se desarrolló en Westland Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.
El MEF adelantó que el segundo sorteo regional se realizará el próximo 19 de noviembre y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién, en Colón 2000 Duty Free.
Posteriormente, el 24 de noviembre se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Mientras que la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 26 de noviembre.
Ganadores de B/. 1,000.00
- Gisela Visuetti
- Gabriel González
- Linda Guerra
- Leidy Silva
- Rosa Herrera
- Ernesto Lam
- Anina Rovira
- Alma Ortiz
- Ricardo Bernat
- Alison Centeno
Ganadores de B/. 5,000.00
- Belkis De Olivardin
- Ana Jiménez
- Ismael De la Rosa
- Kyria Chong
- Migdelia Barría
- Yirly Santamaría
- Ayleen Castillo
- Juan Carlos Coiduras
- Charlene Añino
- Giselle Moreno
Ganadores de B/. 10,000.00
- Alison Bethancourt
- Naddiel Barsallo
- Adriana Pinzón
- Jairo Romero
- Nuria de Delgado