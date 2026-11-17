El segundo sorteo regional se realizará el próximo 19 de noviembre y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

El evento se desarrolló en Westland Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

El MEF adelantó que el segundo sorteo regional se realizará el próximo 19 de noviembre y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién, en Colón 2000 Duty Free.

Posteriormente, el 24 de noviembre se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Mientras que la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 26 de noviembre.

Ganadores de B/. 1,000.00

Gisela Visuetti

Gabriel González

Linda Guerra

Leidy Silva

Rosa Herrera

Ernesto Lam

Anina Rovira

Alma Ortiz

Ricardo Bernat

Alison Centeno

Ganadores de B/. 5,000.00

Belkis De Olivardin

Ana Jiménez

Ismael De la Rosa

Kyria Chong

Migdelia Barría

Yirly Santamaría

Ayleen Castillo

Juan Carlos Coiduras

Charlene Añino

Giselle Moreno

Ganadores de B/. 10,000.00