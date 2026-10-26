Lotería Fiscal Digital: ¿cómo funcionará, cuáles serán los premios y qué modalidades habrá?

Se establecen tres modalidades de sorteos: nacional, regional y provincial. Cada una tendrá una distribución de premios según el ámbito de participación.

La Lotería Fiscal tendrá una nueva modalidad digital que permitirá a los ciudadanos participar en sorteos mediante el registro de sus facturas electrónicas, de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Junta de Control de Juegos y publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30642 B, del lunes 26 de octubre de 2026.

El mecanismo, denominado Lotería Fiscal Digital, fue establecido a solicitud de la Dirección General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y utilizará la plataforma Panamá Conecta para registrar las facturas y generar los tiquetes digitales que participarán en los sorteos.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Digital?

Según el procedimiento publicado, las personas naturales deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma Panamá Conecta de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Registrarse e iniciar sesión. Acceder al servicio denominado Lotería Fiscal. Escanear el código QR de la factura electrónica.

Una vez registrada cada factura, el sistema generará un número de tiquete digital, siempre que el documento cumpla con los requisitos establecidos.

Las facturas deberán estar emitidas a nombre de la persona que participa y proceder del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá, ya sea mediante el facturador gratuito o un proveedor autorizado calificado.

Además, solo se admitirán facturas electrónicas emitidas hasta dos meses antes de la fecha del sorteo.

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¿Qué premios entregará?

Se establecen tres modalidades de sorteos: nacional, regional y provincial. Cada una tendrá una distribución de premios según el ámbito de participación.

En la modalidad nacional se entregarán 200 premios, distribuidos de la siguiente manera:

80 premios de $500 , para un total de $40,000.

, para un total de $40,000. 80 premios de $2,500 , para un total de $200,000.

, para un total de $200,000. 40 premios de $5,000, para un total de $200,000.

En conjunto, los premios de cada sorteo nacional sumarán $440,000.

En la modalidad regional, cada región contará con 50 premios, por un monto total de $110,000. En la modalidad provincial, cada una de las 10 provincias tendrá 20 premios, por un total de $44,000 por provincia.

¿Cómo se realizarán los sorteos?

La Dirección General de Ingresos coordinará los sorteos a través del Ministerio de Economía y Finanzas. El número y las fechas de las tómbolas que se realizarán durante el año también serán establecidos por el MEF, mediante la DGI.

La selección de los tiquetes será aleatoria y se efectuará en presencia de un notario público y representantes de la Junta de Control de Juegos, la DGI y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

El procedimiento contempla que el sorteo se realice en un estudio de grabación y se transmita a través de los medios que comunique oportunamente la DGI.

Una misma persona no podrá ganar más de una vez en un mismo sorteo. Si resulta seleccionada nuevamente, el premio será invalidado y se elegirá a otro ganador.

Las facturas podrán registrarse hasta 72 horas antes de la fecha de realización de la Lotería Fiscal Digital Nacional o de la primera tómbola regional o provincial, según corresponda.

Sin embargo, la entrada en vigor del procedimiento está condicionada a su aprobación mediante Decreto Ejecutivo y a su publicación en la Gaceta Oficial, de acuerdo con el texto de la resolución. Por tanto, el documento no confirma por sí solo una fecha de inicio de los registros ni del primer sorteo.

¿Cómo cobrarán los ganadores?

Los premios se pagarán mediante transferencia bancaria (ACH). Para gestionar el cobro, los ganadores deberán acudir a las administraciones provinciales o seccionales de ingresos de la DGI y presentar su documento de identidad vigente, el número de cuenta bancaria y una certificación de la cuenta emitida por el banco.

El plazo máximo para reclamar el premio será de tres meses, contados desde la publicación oficial de los resultados.

La resolución también establece que los premios estarán exentos del impuesto sobre la renta y que los datos personales incluidos en las facturas registradas deberán recibir tratamiento conforme a la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales.