Autorizan contrato de concesión por 20 años para cable submarino que conectará Panamá con Dominicana y Chile

Durante los 20 años de vigencia, el monto total previsto por este concepto asciende a $1,224,372 , de acuerdo con los avalúos citados en la resolución.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno autorizó la celebración de un contrato de concesión por 20 años con Trans Ocean Submarine Cable, Corp., para "instalar, operar y mantener el sistema de cable submarino Trans Ocean One en aguas territoriales panameñas".

El proyecto contempla una ramificación de 16 pares de fibra óptica que conectará María Chiquita, en Colón, con República Dominicana, y la ciudad de Panamá con Las Brisas de Santo Domingo, en Chile, con el propósito de ampliar la cobertura de la red mundial de telecomunicaciones a través de Centroamérica.

“Que Trans Ocean Submarine Cable, Corp., se propone instalar una ramificación de 16 pares de fibra óptica uniendo Panamá, María Chiquita con República Dominicana y Panamá, Ciudad de Panamá con Las Brisas de Santo Domingo en Chile”, se lee en el documento.

La autorización está contenida en la Resolución de Gabinete 113 del 13 de octubre de 2026, publicada este lunes 26 de octubre en la Gaceta Oficial.

El canon de arrendamiento se fijó en $5,101.55 mensuales, equivalente a $61,218.60 anuales. Durante los 20 años de vigencia, el monto total previsto por este concepto asciende a $1,224,372, de acuerdo con los avalúos citados en la resolución.

En la costa del Pacífico, el cable llegará a una cámara de playa ubicada en Amador y continuará por ductos soterrados existentes hasta Panamá Digital Gateway, en Corozal, donde estará la estación de conexión en tierra firme.

En el Caribe, ingresará por María Chiquita, Colón, y utilizará ductos ya construidos hasta la estación de cables submarinos de Trans Ocean Network, Corp., situada en esa localidad.

La solicitud de concesión fue presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 9 de abril de 2024 por Trans Ocean Submarine Cable, Corp., representada por David González Solís.

Según el documento, las entidades consultadas manifestaron su no objeción al proyecto. El Consejo Económico Nacional también emitió una opinión favorable a la suscripción del contrato el 8 de octubre de 2026.

En su momento, el presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que “el anuncio de los nuevos cables submarinos marca un hito transformador y se alinea con la Iniciativa del Hub Digital de Panamá y el pilar de infraestructura digital de la Estrategia Nacional Digital. Reconocemos que la construcción de un futuro más próspero requiere de este tipo de infraestructura transformadora, la cual fomenta oportunidades tanto para nuestro país como para la región, impulsándonos hacia una nueva era de integración global segura y competitiva”.

La resolución faculta al ministro de Economía y Finanzas o, en su defecto, al viceministro de Finanzas para firmar el contrato en representación de la Nación. El contrato deberá contar con el refrendo de la Contraloría General de la República.

El documento no establece una fecha para el inicio de las obras ni para la entrada en operación del sistema.