La franquicia angelina, que descansa esta semana , tiene esta temporada un registro de 6-4 y ocupa la tercera posición de la división Oeste de la Conferencia Nacional.

Los Angeles, Estados Unidos/El estadounidense Puka Nacua, figura de Los Angeles Rams y uno de los mejores receptores de la NFL, fue sancionado este jueves con tres partidos de suspensión por violar la política de conducta personal de la liga de football americano.

El castigo se deriva de un incidente ocurrido la noche del 31 de diciembre de 2025, cuando Nacua supuestamente mordió a una mujer y realizó comentarios antisemitas.

En marzo, la mujer presentó una demanda por agresión y lesiones. El jugador, de 25 años, ha negado esas acusaciones y ese mismo mes ingresó en un centro de rehabilitación.

La suspensión tiene efectos inmediatos, por lo que Nacua no podrá reintegrarse a los Rams hasta el 14 de diciembre. En ese lapso estará inhabilitado para jugar los duelos ante Green Bay, Kansas City y San Francisco.

Nacua, en cualquier caso, iba a perderse esos tres partidos debido a unas lesiones de rodilla y dedo del pie por las que fue incluido una semana atrás en la lista de lesionados de los Rams.

La franquicia angelina, que descansa esta semana, tiene esta temporada un registro de 6-4 y ocupa la tercera posición de la división Oeste de la Conferencia Nacional.

En su cuarta temporada en la NFL, Nacua suma 70 recepciones para 715 yardas y cuatro touchdowns en siete partidos disputados.