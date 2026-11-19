Blades también se mostró complacido de que el 20 de diciembre haya sido reconocido oficialmente como día de duelo nacional , al considerar que se trata de una fecha que merece el mismo respeto y memoria que el 9 de enero .

El cantautor panameño Rubén Blades pidió mantener viva la memoria de las víctimas de la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989 y reflexionar sobre los errores que llevaron a ese episodio histórico, a un mes de conmemorarse la fecha.

Blades expresó sus condolencias a quienes perdieron familiares durante la invasión y recordó que entre las víctimas también había personas que no estaban involucradas en asuntos políticos.

“Simplemente decirle a las personas que perdieron un familiar, darles nuestro pésame siempre. Eran panameños y eso hay que recordarlo siempre, y también murió gente que no tenía absolutamente nada que ver con política”, manifestó.

El artista también hizo un llamado a aprender de lo ocurrido y a cambiar conductas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, señalando la importancia de combatir la corrupción y priorizar los asuntos que realmente necesita el país.

“Esto puede repetirse si nosotros no cambiamos nuestra manera de ser, si no atendemos lo que es importante, si no apoyamos la corrupción. Estos problemas van a continuar y eso es lo que no queremos que ocurra más”, dijo.

Blades también se mostró complacido de que el 20 de diciembre haya sido reconocido oficialmente como día de duelo nacional, al considerar que se trata de una fecha que merece el mismo respeto y memoria que el 9 de enero.

¿Cuántas víctimas dejó la invasión de 1989?

De acuerdo con los registros de la Comisión del 20 de Diciembre, se contabilizan aproximadamente 236 víctimas y 206 casos de investigación, aunque la cifra de fallecidos continúa siendo objeto de documentación histórica.

El número exacto de víctimas de la invasión sigue siendo una deuda pendiente en materia de memoria histórica, más de tres décadas después de los acontecimientos.