Representantes sindicales de distintos países se reunieron en la capital panameña para debatir sobre derechos laborales, seguridad social y mejores condiciones para los futbolistas profesionales. Diego Lugano y Gabriel Torres compartieron sus perspectivas sobre los desafíos de la industria.

Panamá/La ciudad de Panamá reunió a representantes de sindicatos y miembros de FIFPRO de diferentes partes del mundo durante su Asamblea General 2026, un encuentro enfocado en fortalecer el fútbol profesional y mejorar las condiciones laborales de los futbolistas.

Durante las jornadas se realizaron talleres y simposios para intercambiar experiencias, promover buenas prácticas y establecer prioridades para los próximos años. Entre los temas principales estuvieron los derechos laborales, la seguridad social y la participación de los jugadores en las decisiones de la industria.

El exfutbolista uruguayo Diego Lugano destacó las dificultades que enfrentan mercados pequeños como Uruguay y Panamá frente a las grandes economías del fútbol.

"Uruguay y Panamá tenemos cosas en común, que somos mercados pequeños. En lo que se refiere a la industria del fútbol, eso nos aleja de los grandes mercados, tenemos una desventaja grande", expresó.

Por su parte, el panameño Gabriel Torres resaltó la necesidad de que los futbolistas sean reconocidos como trabajadores y cuenten con contratos que garanticen derechos y beneficios sociales.

"Tenemos que empezar por ser reconocidos como trabajadores. (...) Que el jugador pueda tener acceso al seguro social, que pueda tener su casa, su carro, poder tener una hipoteca", manifestó.

La Asamblea Mundial de FIFPRO 2026 permitió compartir experiencias y fortalecer el diálogo entre organizaciones sindicales para impulsar mejores condiciones y mayor protección para los futbolistas profesionales.