Árabe Unido y Veraguas United se juegan el pase a semifinales del Apertura 2026 en un duelo de eliminación directa en Colón.

Panamá/¡Muy buenas noches y bienvenidos a la transmisión de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá! Arrancan los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, y lo hacen con una final anticipada: Deportivo Árabe Unido recibe a Veraguas United en el estadio Armando Dely Valdés, en Colón. Es de eliminación directa. El que pierde queda fuera, y el que gane avanza a las semifinales.

El Expreso Azul llega como segundo de la Conferencia del Este, con 27 puntos producto de siete triunfos, seis empates y tres derrotas. Marcó 20 goles y recibió 15 en las 16 jornadas, con Armando Cooper y Rubén Collymore como sus máximos anotadores, ambos con tres tantos. Su gran arma es la localía.

Veraguas United terminó tercero en el Oeste, con 25 puntos (seis victorias, siete empates y tres derrotas) y una de las ofensivas más productivas del torneo, con 28 goles a favor y 24 en contra. Lo lidera Carlos Hernández, goleador de la fase regular con 13 anotaciones, acompañado por Ramsés De León, que suma cinco.

En los antecedentes, Árabe Unido ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos. El más reciente fue el 4 de septiembre de 2026, con triunfo colonense 3-1. La excepción fue el 9 de marzo de este año, cuando Veraguas United se impuso 3-2.