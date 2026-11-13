LPF resultados | Tauro FC consiguió su pase a los playoffs derrotando al Alianza FC

Panamá/En la jornada 16 de la Conferencia del Este, Tauro FC se impuso 3-2 a Alianza FC en el estadio Armando Dely Valdés, en el partido más importante de la fecha. Con este resultado, el conjunto taurino clasificó a los playoffs del torneo.

El encuentro arrancó con ventaja para Alianza. Al minuto 32, John Alvarado abrió el marcador y puso a los visitantes por delante. Tauro respondió justo antes del descanso: al 45+3, Adrián Olivardia igualó las acciones y mandó el partido empatado al vestuario.

En el complemento, el ritmo no bajó. Apenas iniciado el segundo tiempo, al minuto 49, Kevin Bernal puso a Tauro arriba en el marcador. Sin embargo, Alianza no se rindió y al 68, John Alvarado volvió a aparecer para anotar su segundo gol de la noche y dejar el partido 2-2. Cuando parecía que el empate se mantendría, al minuto 76 llegó el tanto decisivo: Johused Penalba definió el 3-2 que le dio el triunfo y el pase a la fase final a Tauro.

Plaza Amador, líder y semifinalista

En otros resultados de la jornada, Plaza Amador, líder de la Conferencia del Este y ya clasificado a semifinales, derrotó 4-2 a UMECIT FC. El resultado dejó a los umecistas sin opciones de clasificar a los playoffs.

Árabe Unido asegura el segundo lugar

Por su parte, Deportivo Árabe Unido superó 1-0 a Sporting San Miguelito y selló su clasificación a los playoffs en el segundo lugar de la Conferencia del Este.