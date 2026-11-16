Panamá/La emoción de la fase decisiva del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) comienza este martes 17 de noviembre con el enfrentamiento entre Deportivo Árabe Unido y Veraguas United, dos equipos que buscarán dar el primer paso hacia las semifinales del campeonato.

El compromiso se disputará en el estadio Armando Dely Valdés, en la ciudad de Colón, desde las 8:30 p.m., en un duelo correspondiente a los playoffs del certamen.

Los aficionados podrán seguir este encuentro en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, con toda la cobertura de la fase decisiva del fútbol nacional.

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Deportivo Árabe Unido busca imponer su localía

El Deportivo Árabe Unido llega a esta instancia después de finalizar en el segundo lugar de la Conferencia del Este, con un registro de 27 puntos, producto de siete triunfos, seis empates y tres derrotas.

Durante la fase regular, el Expreso Azul consiguió marcar 20 goles y recibió 15, números que reflejan el rendimiento del conjunto colonense a lo largo de las 16 jornadas disputadas.

En el apartado ofensivo, sus principales referencias goleadoras son Armando Cooper y Rubén Collymore, ambos con tres anotaciones. Ahora, el equipo tendrá la oportunidad de aprovechar su condición de local para buscar el boleto a las semifinales.

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Veraguas United llega con poder ofensivo

Por su parte, Veraguas United terminó en la tercera posición de la Conferencia del Oeste, acumulando 25 unidades, tras conseguir seis victorias, siete empates y tres derrotas.

El conjunto veragüense registró 28 goles a favor y 24 en contra, destacando por su capacidad ofensiva durante la fase regular.

Su principal referente en ataque es Carlos Hernández, quien terminó como el máximo goleador del campeonato en la ronda regular con 13 tantos. A su producción se suma Ramsés De León, autor de cinco anotaciones, convirtiéndose en otra pieza importante para las aspiraciones del equipo.

Con estas credenciales, Veraguas United intentará superar la prueba en Colón y continuar con vida en la lucha por el título del Apertura 2026.

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Antecedentes: Árabe Unido domina los últimos enfrentamientos

El historial reciente entre ambos equipos presenta una ventaja para el Deportivo Árabe Unido, que ha conseguido mejores resultados en sus últimos cinco enfrentamientos directos.

El balance registra cuatro victorias para el conjunto colonense y un triunfo para Veraguas United.

El antecedente más reciente se produjo el 4 de septiembre de 2026, cuando Árabe Unido se impuso por 3-1. Anteriormente, el 9 de marzo de este año, ambos equipos igualaron 2-2.

Estos fueron los últimos cinco resultados entre ambos clubes:

4 de septiembre de 2026: Árabe Unido 3-1 Veraguas United.

Árabe Unido 3-1 Veraguas United. 9 de marzo de 2026: Árabe Unido 2-3 Veraguas United.

Árabe Unido 2-3 Veraguas United. 20 de septiembre de 2025: Árabe Unido 1-0 Veraguas United.

Árabe Unido 1-0 Veraguas United. 16 de marzo de 2025: Veraguas United 0-2 Árabe Unido.

Veraguas United 0-2 Árabe Unido. 31 de agosto de 2024: Árabe Unido 4-1 Veraguas United.

Un boleto a semifinales en juego

El enfrentamiento entre colonenses y veragüenses representa una de las primeras pruebas de eliminación directa en el camino hacia el campeonato. Árabe Unido buscará hacer valer su posición en la Conferencia del Este y el respaldo de su afición, mientras que Veraguas United intentará apoyarse en su capacidad goleadora para dar el golpe como visitante.

La cita está programada para este martes 17 de noviembre, a las 8:30 p.m., en el estadio Armando Dely Valdés. La transmisión estará disponible por TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá.