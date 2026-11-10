LPF | Carlos Hernández del Veraguas United manda en la tabla de goleo antes de la última fecha

Panamá/El delantero Carlos Hernández, de Veraguas United , llega a la última jornada de la serie regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol como el máximo artillero del campeonato, con 13 goles.

Nueve de sus anotaciones fueron de jugada y cuatro desde el punto penal, una producción que lo mantiene en lo más alto de la tabla.

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Su principal perseguidor es Ronaldo Dinolis, de San Francisco FC, con 11 tantos: cinco de jugada, dos de cabeza y cuatro de penal. Ambos delanteros le sacan ventaja al resto de la lista.

El podio lo completa Adrián Bethancourt, de San Miguelito, quien suma 8 goles: seis de jugada, uno de cabeza y uno de penal.

Con 7 dianas aparecen tres jugadores. Héctor Ríos, de Plaza Amador, y Johused Peñalba, de Tauro, anotaron seis de jugada y uno de cabeza cada uno. Keny Bonilla, también de San Francisco, marcó sus siete goles de jugada, por lo que el equipo josefino aparece dos veces entre los máximos goleadores.

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La lista la cierran, con 6 goles, Jordan Girón, del CAI, todos de jugada; Joseph Cox, de Herrera, con cuatro de jugada y dos de penal; y Óber Almanza, de UMECIT FC, el único del listado con goles de tiro libre, dos, a los que suma dos de jugada y dos de cabeza.

La jornada 16, la última de la serie regular, se disputa este fin de semana y varios clubes todavía tienen posibilidades de avanzar a los playoffs. Por eso, la pelea por el título de goleo sigue abierta y los números actuales aún pueden cambiar en estos últimos 90 minutos de la fase regular.

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