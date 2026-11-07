LPF resultados| San Francisco FC sella su boleto a semifinales en jornada 15 intensa

Sintoniza el partido Tauro FC vs Alianza FC el viernes 13 de noviembre a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/San Francisco FC consiguió una importante victoria por 2-1 sobre Unión Coclé, en partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), disputado en el estadio Rommel Fernández.

El protagonista del encuentro fue Omar Browne, quien anotó los dos goles del conjunto franciscano. El primero llegó al minuto 16, mientras que al 60' volvió a aparecer para firmar su doblete y darle los tres puntos a su equipo.

Por su parte, Juan Martínez marcó al minuto 35 para Unión Coclé, que logró igualar parcialmente el marcador antes del descanso, pero no pudo evitar la derrota.

Con este resultado, San Francisco FC alcanzó los 29 puntos y aseguró su clasificación a las semifinales del campeonato, dando un paso importante en sus aspiraciones por conquistar el título.

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Estadísticas del encuentro

En cuanto a los números del partido, San Francisco FC registró un 52 % de posesión del balón, frente al 48 % de Unión Coclé.

El conjunto franciscano también superó a su rival en saques de esquina (6-3) y ataques (134-122). Ambos equipos registraron dos posiciones adelantadas, mientras que no hubo expulsiones durante el compromiso.

En el apartado disciplinario, San Francisco FC recibió cuatro tarjetas amarillas, mientras que Unión Coclé no fue amonestado.

Otros resultados de la Conferencia Oeste

La jornada 15 también dejó otros resultados importantes en la Conferencia Oeste. CD Universitario derrotó 3-2 a Veraguas United, mientras que CAI consiguió una contundente victoria por 5-1 frente a Herrera FC.

Con estos resultados, la competencia por los puestos de clasificación continúa avanzando en la recta final de la fase regular del Torneo Apertura 2026.