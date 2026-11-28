Los Leones derrotaron 3-1 a los albinegros en la semifinal de vuelta disputada en el COS Sports Plaza y sellaron su clasificación con un marcador global de 6-2.

Panamá/El Plaza Amador selló su boleto a la gran final del fútbol panameño tras derrotar 3-1 al Tauro FC en la semifinal de vuelta disputada en el COS Sports Plaza, resultado que le permitió cerrar la serie con un contundente 6-2 en el marcador global y mantener vivo su objetivo de conquistar un nuevo título de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los Leones tuvieron que reaccionar en un partido que comenzó con ventaja para los taurinos. Luis Asprilla adelantó al Tauro FC al minuto 45+8, pero Plaza Amador encontró rápidamente la respuesta antes del descanso, cuando Jorlian Sánchez convirtió un penal al minuto 45+11, devolviendo la igualdad en el encuentro.

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En la segunda parte, el conjunto placino terminó de encaminar el triunfo con la anotación de Yoameth Murillo, quien había ingresado de cambio por Daivis Murillo minutos antes. El atacante apareció al minuto 70 para marcar el segundo tanto de los Leones y poner a celebrar a la afición placina.

Murillo volvería a hacerse presente en el marcador al minuto 88, firmando su doblete y anotando el tercer gol del Plaza Amador en la noche, para establecer el 3-1 definitivo y ampliar la diferencia en el marcador global a 6-2.

Con este resultado, Plaza Amador vuelve a instalarse en una final de la LPF (6 finales seguidas) y tendrá como próximo rival al Deportivo Árabe Unido, que también consiguió su clasificación a la instancia decisiva del campeonato.

Plaza Amador y Árabe Unido, por el título de la LPF

La gran final del campeonato panameño se disputará el próximo sábado 5 de diciembre, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 6:15 p.m.

El enfrentamiento entre Plaza Amador y Deportivo Árabe Unido promete una final de alto interés, con dos históricos del fútbol nacional buscando quedarse con la corona de la LPF.

El partido podrá disfrutarse a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, con toda la cobertura de la gran final del fútbol panameño.