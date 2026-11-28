El ciclista chorrerano conquistó su segundo título general en el certamen tras dominar la clasificación con el equipo Aeronaval.

Panamá/El ciclismo panameño tiene un nuevo capítulo de éxito con Christofer Jurado, quien se proclamó bicampeón de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2026, luego de completar la última jornada de la competencia disputada en David. El pedalista del equipo Aeronaval-Policía Nacional ratificó su dominio y aseguró el título de la clasificación general.

Jurado cerró la prueba con un tiempo acumulado de 16 horas, 7 minutos y 47 segundos, suficiente para superar al hondureño Luis López, quien terminó segundo a 1 minuto y 42 segundos, mientras que el panameño Bolívar Espinosa ocupó la tercera posición, a 1 minuto y 56 segundos del campeón.

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La actuación del ciclista panameño también le permitió quedarse con la clasificación por puntos, al sumar 59 unidades, y recibir el reconocimiento como Mejor Nacional de la competencia. De esta manera, Jurado sumó su segunda corona en la Vuelta a Chiriquí, tras conquistar su primer título en 2020.

El resultado adquiere mayor relevancia por la trayectoria del corredor, quien hizo historia al convertirse en el primer ciclista panameño en competir en unos Juegos Olímpicos, durante la cita de Tokio 2020.

Roberto Herrera ganó la última etapa

La jornada de cierre se disputó sobre un circuito de 12 vueltas entre Loma Colorada y Barrio Bolívar, donde el santeño Roberto Herrera, del equipo Senafront, se llevó la victoria de etapa.

Franklin Archibold cruzó la meta en la segunda posición, a 50 segundos del ganador, mientras que Michael Caballero completó el podio de la jornada al finalizar tercero, a 51 segundos.

En las restantes categorías individuales, el costarricense Brandon Aguilar conquistó la clasificación de montaña, el cubano Randol Izquierdo se impuso en la categoría sub-23 y Fabián Corrales obtuvo el título juvenil.

La Aeronaval celebró una conquista histórica

Tras la culminación de la competencia, la Aeronaval destacó el triunfo de su equipo combinado con la Policía Nacional, calificándolo como un resultado histórico para ambas instituciones, que alcanzaron por primera vez una conquista de esta magnitud en la Vuelta Internacional a Chiriquí.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la institución resaltó el desempeño de Jurado, quien además del título de la clasificación general, se quedó con el liderato de la regularidad y la clasificación nacional, así como el subcampeonato de montaña.

La Aeronaval destacó que el resultado es producto de años de preparación, sacrificio, disciplina y compromiso, y felicitó a los atletas por una actuación que, según expresó, llena de orgullo a ambas instituciones y al deporte panameño.

Christofer Jurado vuelve a escribir su nombre en la historia del ciclismo nacional, con una conquista que reafirma su trayectoria y consolida al equipo Aeronaval-Policía Nacional como protagonista de la edición 2026 de la Vuelta Internacional a Chiriquí.