Verstappen busca el domingo asegurar el subcampeonato de la temporada, algo que parece tener cerca porque llegó a Catar con 37 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton , tercero de la general.

Lusail, Catar/El británico George Russell saldrá el domingo desde la pole position del Gran Premio de Catar, penúltima cita de la temporada de la Fórmula 1, tras haber sido el más rápido en la sesión de clasificación de este sábado.

El piloto de Mercedes superó a su compañero de escudería italiano Kimi Antonelli, campeón de la F1 desde principios de mes, y a su compatriota Lando Norris (McLaren), por 128 y 480 milésimas de segundo, respectivamente.

"Siempre es increíble pilotar en este circuito, con estas curvas tan rápidas. El coche está respondiendo de manera increíble todo el fin de semana, desde la primera vuelta de los ensayos ya íbamos muy rápido. Hoy tenía buenas sensaciones desde el principio", declaró Russell.

Esta pole llega para él una semana después de un Gran Premio de Las Vegas en el que decepcionó con un noveno puesto, luego de cometer un error cuando intentaba adelantar a Antonelli.

Es la decimotercera pole de su carrera y la sexta de la actual temporada.

Mercedes es por ahora la dominadora clara de este fin de semana en Lusail, cerca de Doha, ya que Antonelli fue el más rápido en las tres sesiones de ensayos libres que se disputaron entre viernes y sábado.

"George ha hecho un trabajo increíble. Por mi parte, he sufrido en el segundo sector del circuito, pero me sentía bien al llegar a la Q3 (la tercera y última manga de la sesión). Tengo que revisar qué pasó con el equipo porque quería salir detrás para mi última vuelta y me mandaron primero", declaró Antonelli, sin ocultar su frustración.

- Verstappen séptimo, Hamilton noveno -

Norris admitió que los Mercedes eran inalcanzables este sábado y se mostró muy satisfecho con su tercer lugar.

"Hoy hicimos un buen trabajo. Estos chicos (Russell y Antonelli) fueron, simplemente, demasiado rápidos para el resto. Han estado a otro nivel", declaró.

El cuarto puesto de la parrilla fue para el australiano Oscar Piastri (McLaren), por delante de Isack Hadjar (Red Bull). El francés quedó al frente de su compañero de escudería, el neerlandés Max Verstappen, que fue sexto.

Verstappen busca el domingo asegurar el subcampeonato de la temporada, algo que parece tener cerca porque llegó a Catar con 37 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, tercero de la general.

El veterano piloto inglés apenas pudo conseguir el noveno mejor crono en la sesión clasificatoria, mientras que el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, firmó el séptimo mejor registro.

- Sin latinoamericanos en la Q3 -

El primer piloto latinoamericano en la parrilla será el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), decimotercero, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimocuarto y el también brasileño Rafael Câmara (Haas) decimoquinto.

"No va el auto, está costando", admitió Colapinto en declaraciones a ESPN.

"Es una pena porque venimos de la mejor carrera del año para nosotros y por ahora el fin de semana está siendo negro", apuntó el argentino, que fue sexto en la última carrera en Las Vegas, justo detrás de su compañero francés Pierre Gasly, que fue quinto en la ciudad estadounidense.

En la sesión de clasificación de este sábado, Gasly colocó su Alpine un poco mejor que Colapinto al obtener el duodécimo mejor tiempo.

Los Cadillac volvieron a ser los menos rápidos y el peor crono de la sesión, el vigesimosegundo, fue para el mexicano Sergio Pérez.

Entre los españoles, Carlos Sainz Jr (Williams) fue decimoséptimo y lo hizo ligeramente mejor que su veterano compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), decimonoveno.