El internacional español se había lesionado en el encuentro de Liga de Campeones contra el Aston Villa el pasado 3 de noviembre .

Barcelona, España/El técnico del Barcelona, Hansi Flick, confirmó este sábado que su joven estrella Lamine Yamal está listo para jugar el domingo contra el Deportivo de La Coruña en LaLiga tras reponerse de sus molestias en el tobillo derecho.

Yamal no estuvo en la goleada 4-1 al Sabah en Bakú el pasado miércoles en la Liga de Campeones por unas molestias en el tobillo derecho, que llevaron a Flick a reservarlo "por precaución".

"Marc Bernal no estará disponible, (Alejandro) Balde (que se lesionó frente al Sabah) queda fuera, pero Rodri, Andreas Christensen y, por supuesto, Lamine viajarán y podrán jugar", afirmó Flick en la rueda de prensa previa al partido en Coruña.

El centrocampista Rodrigo Hernández se perdió los últimos tres encuentros del conjunto azulgrana y la última ventana internacional con España por una lesión en el muslo.

El internacional español se había lesionado en el encuentro de Liga de Campeones contra el Aston Villa el pasado 3 de noviembre.

El técnico germano del Barça recupera a Lamine Yamal para intentar seguir liderando el campeonato español frente al Dépor antes de enfrentarse el miércoles al Atlético de Madrid en el partido adelantado de la 23ª jornada de LaLiga.