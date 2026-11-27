Palmeiras llega a la final respaldado por una condición de favorito que pocos discuten y con el impulso del reciente dominio brasileño en el certamen. Los clubes de Brasil han ganado las últimas siete Copas .

Montevideo, Uruguay/Palmeiras y Estudiantes de La Plata, dos de las instituciones más exitosas de la Copa Libertadores, batallarán el sábado en Montevideo por el trofeo de clubes más preciado de Sudamérica, un título que puede redefinir la distancia histórica entre ambos campeones continentales.

Mientras el Verdão busca prolongar una etapa de protagonismo que lo ha llevado a cuatro finales de Libertadores desde 2020, con consagraciones ese año y en 2021, el Pincha intentará reafirmar una tradición construida durante décadas y ampliada por última vez con la corona de 2009.

La final, prevista a las 17H00 locales (20H00 GMT), también tendrá un componente histórico: reeditarán en el mítico estadio Centenario la definición de 1968, resuelta en un partido de desempate, cuando el club argentino levantó la primera de las cuatro Libertadores que ostenta.

El campeón de la edición 2026 se apuntará para una cargada agenda internacional: el 9 de diciembre, en Doha, enfrentará al Toluca de México en el denominado Derby de las Américas, correspondiente a la Copa Intercontinental.

En 2027 la cita será por la Recopa con Boca Juniors, flamante campeón de la Sudamericana, e iniciará la defensa de la Libertadores desde la fase de grupos. Además, tendrá una plaza garantizada en el Mundial de Clubes de 2029.

Con las 60.200 entradas al Centenario agotadas y una ocupación hotelera total en Montevideo y el exclusivo balneario de Punta del Este (130 km al este de la capital uruguaya), la final generará un fuerte impacto en el país.

La Conmebol estima un movimiento económico cercano a los 70 millones de dólares y una audiencia global que llegará a 194 países, además de contar con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Entre la presión y la gloria -

Palmeiras llega a la final respaldado por una condición de favorito que pocos discuten y con el impulso del reciente dominio brasileño en el certamen. Los clubes de Brasil han ganado las últimas siete Copas.

El equipo del entrenador portugués Abel Ferreira selló su pase a Montevideo tras superar a Fluminense en una semifinal definida por penales.

Pero el presente del Verdão no está exento de presión. El pasado sábado dejó escapar el título del Brasileirão en favor del Flamengo, un revés que frustró uno de los grandes objetivos de la temporada.

Pese a la derrota, Ferreira dijo que les "enorgullece" haber luchado en todas las competiciones para ser campeón. En la previa al duelo definitivo, centró su atención en el aspecto mental.

"En estos momentos finales lo que más se puede trabajar, por encima de todo, es el lado emocional (...) porque sabemos lo que está en juego", dijo el viernes en conferencia de prensa.

De cara al duelo con Estudiantes, una de sus principales incógnitas parece estar en el ataque. Ferreira evalúa distintas variantes para completar el tridente ofensivo junto al argentino José Manuel "Flaco" López y el colombiano Jhon Arias.

Unos 25.000 aficionados del Verdão tienen previsto acompañar al equipo en el Centenario, replicando una movilización similar a la de la final de 2021. Entonces derrotaron 2-1 al Flamengo y conquistaron su tercera Libertadores.

Más allá del torneo continental, la temporada del Alviverde tendrá otro capítulo de relevancia: el 6 de diciembre disputará ante Gremio la definición de la Copa de Brasil.

El rugido del León -

En la otra orilla, Estudiantes encara la final impulsado por una campaña que le devolvió protagonismo en el escenario sudamericano.

El equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina firmó uno de los golpes más resonantes al eliminar en penales al campeón defensor, Flamengo, y sellar su pase a Montevideo.

"Nosotros encaramos el partido no bajo presión sino desde el disfrutar esta hermosa responsabilidad", dijo el Cacique en rueda de prensa.

"La Copa Libertadores para Estudiantes es sinónimo de algo especial y es una de las prioridades históricas" del club, remarcó.

"Llegar a una final de Libertadores no se da todos los días, y menos cuando en los últimos años ha sido dominada por equipos brasileños", agregó.

La hazaña en el Maracaná le permitió al León volver a una final de Libertadores por primera vez desde 2009, cuando conquistó su cuarta corona continental con Juan Sebastián Verón, hoy presidente del club, como capitán.

Diecisiete años después, el conjunto platense buscará reencontrarse con una tradición que lo convirtió en uno de los equipos más respetados de Sudamérica, un rótulo reafirmado hace dos semanas con la conquista de la Supercopa Argentina.

Unos 35.000 hinchas de Estudiantes tienen previsto cruzar el Río de la Plata para acompañar al equipo en el Centenario.

Alineaciones probables:

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Marcador probable: Palmeiras 1-0 Estudiantes

Es el escenario más probable: una victoria ajustada del favorito por mayor jerarquía y volumen ofensivo. La alternativa más realista es un 1-1 en los 90 minutos, con definición en tiempo extra o penales, donde la experiencia de Abel Ferreira y las atajadas de Carlos Miguel inclinarían la balanza hacia el Verdão. Una goleada parece poco probable.