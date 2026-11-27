El pago sin contacto mantiene la tarifa oficial del pasaje, sin cargos adicionales. La tarjeta Metrobús sigue vigente y se puede recargar por los canales habituales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los pasajeros de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá y de toda la flota de MiBus ya pueden pagar su pasaje con tarjetas Visa y Mastercard de crédito, débito o prepago que tengan la función sin contacto.

También pueden acercar su celular o reloj inteligente al validador para pagar con Apple Pay o Google Pay.

Sonda, administradora financiera del sistema integrado de transporte de la capital, informó que culminó la implementación del proyecto de modernización parcial del sistema de recaudo. La cobertura también incluye las zonas pagas y la Terminal Nacional de Transporte de Albrook.

Quienes hagan transbordos deben tener en cuenta qué tarjeta usan al iniciar el viaje. Para conservar los beneficios tarifarios que correspondan, Sonda recomienda utilizar la misma tarjeta durante todo el recorrido.

Los usuarios que prefieran la tarjeta Metrobus pueden seguir recargándola en taquillas, comercios, banca en línea o Yappy. La tarifa oficial es la misma para quienes paguen con la tarjeta de transporte, una tarjeta bancaria o una billetera digital.

La modernización comenzó en agosto con la instalación de nuevos validadores y la migración al sistema digital. Según Sonda, la infraestructura está diseñada para integrarse en el futuro a la línea 3 del Metro y a otros operadores de transporte del país.

Con información de Yenny Caballero.