Las primeras restricciones comenzarán este viernes 27 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m., cuando se cerrarán los estacionamientos de Plaza de las Banderas, en la Cinta Costera.

Ciudad de Panamá/La realización de la Media Maratón este domingo 29 de noviembre generará cierres y restricciones viales en la Cinta Costera y la Calzada de Amador, por lo que la Alcaldía de Panamá pidió a conductores, residentes y visitantes tomar previsiones y planificar sus desplazamientos.

Las primeras restricciones comenzarán este viernes 27 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m., cuando se cerrarán los estacionamientos de Plaza de las Banderas, en la Cinta Costera. Los conductores deberán retirar sus vehículos antes de esa hora, debido a que el espacio será utilizado para la organización del evento.

Para el sábado 28 de noviembre, desde las 2:00 p.m., se aplicará un cierre parcial del Tramo Marino en dirección hacia El Chorrillo.

En tanto, el domingo 29 de noviembre se mantendrá el cierre total del Tramo Marino desde las 2:00 a.m. hasta las 12:00 mediodía.

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Además, entre las 3:00 a.m. y las 10:00 a.m. estarán cerrados el acceso a Amador por el nuevo viaducto, la salida de Amador hacia el sector de El Maracaná y la salida de Amador hacia Balboa.

La Alcaldía recomendó utilizar rutas alternas, atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y organizar los recorridos con anticipación para evitar contratiempos durante el desarrollo de la competencia.