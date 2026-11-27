Las medidas estarán vigentes desde las 11:00 p.m. del domingo 15 de noviembre hasta las 4:00 a.m. del lunes 30 de noviembre de 2026.

La Alcaldía de Arraiján estableció restricciones temporales para la circulación y permanencia de personas y vehículos en las vías y espacios públicos del corregimiento de Veracruz, como parte de una serie de medidas para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos.

La disposición está contenida en el Decreto Alcaldicio N.° 016-2026, fechado el 15 de octubre, publicado en Gaceta Oficial, que declara a Veracruz como zona de intervención prioritaria, con excepción de las áreas especiales de Panamá Pacífico y Howard.

De acuerdo con el documento, la medida responde a informes técnicos de la Policía Nacional que identifican al corregimiento como un área de alta incidencia delictiva y con situaciones que afectan la convivencia ciudadana, particularmente durante la noche.

El decreto establece que, de lunes a jueves, se restringirá la circulación desde las 11:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente. Mientras que los viernes, sábados y domingos, la limitación regirá desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

🔗Puedes leer: Alcaldía de Arraiján habilita arreglos de pago en el Juzgado de Aseo: Requisitos y trámites

La disposición contempla excepciones para el personal de salud, seguridad, emergencias y servicios públicos debidamente identificado, así como para quienes deban movilizarse por motivos laborales, educativos o de fuerza mayor, siempre que puedan justificarlo.

También podrán circular los usuarios y prestadores del transporte público colectivo que se encuentren en servicio, además de otras situaciones debidamente justificadas y verificadas por la Policía Nacional o la autoridad competente.

Durante los horarios establecidos, la Policía Nacional podrá instalar puntos de control vehicular y peatonal, verificar la identidad de las personas y comprobar si cumplen con alguna de las excepciones contempladas. Quienes no puedan acreditar una justificación podrán ser aprehendidos y conducidos ante el juez nocturno correspondiente o el funcionario de cumplimiento.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá acarrear multas de entre B/.50 y B/.500, sin perjuicio de otras sanciones que correspondan según la normativa vigente.

La Alcaldía precisó que las medidas estarán vigentes desde las 11:00 p.m. del domingo 15 de noviembre hasta las 4:00 a.m. del lunes 30 de noviembre de 2026. Asimismo, se mantendrá vigente el Decreto Alcaldicio N.° 015-2026, que establece el toque de queda para menores de edad.