A tres días de que España vuelva a las urnas, Alejandro Sanz se pronunció sobre el ambiente político que acompaña la convocatoria electoral del domingo 29 de noviembre de 2026. El cantante madrileño recurrió a su cuenta en la red social X para compartir una reflexión acerca de la convivencia entre ciudadanos con diferentes posiciones ideológicas, sin manifestar su respaldo a ninguna candidatura.

El intérprete de Corazón Partío y difundió su mensaje el jueves 26 de noviembre, coincidiendo con la celebración del último debate televisado entre los candidatos de las cuatro principales formaciones políticas. Su intervención se apartó de las discusiones sobre programas electorales para centrarse en las relaciones personales y en la libertad de cada ciudadano para elegir a sus representantes.

“Sé que la política es importante, pero la política tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Voten lo que les dicte su conciencia, pero no conviertan en enemigo a una persona porque no vote igual que tú”, expresó el músico en la publicación.

Sanz también se refirió al papel que, desde su perspectiva, desempeña la tolerancia dentro de una sociedad democrática. En lugar de orientar a sus seguidores hacia alguna opción electoral, destacó la posibilidad de ejercer el sufragio sin que las preferencias partidistas determinen el trato entre las personas.

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“El respeto es básico para la convivencia y pilar de la sociedad que queremos. Celebremos la democracia con cabeza y felicitémonos por tener la oportunidad de ejercer nuestro derecho al sufragio en libertad. “Musho amor”, concluyó el artista español.

La publicación se suma a los pronunciamientos de otras figuras de la industria musical durante la campaña. Según La Vanguardia, la cantante Bad Gyal manifestó públicamente su respaldo a Frente Amplio, mientras que Aitana abordó cuestiones sociales en su discurso durante los premios GQ. A diferencia de otros mensajes difundidos en estas semanas, el de Sanz no identifica su intención de voto.

Las elecciones generales de España fueron convocadas mediante un real decreto aprobado el 5 de octubre, después de la decisión de disolver anticipadamente las Cortes Generales. La campaña comenzó el 13 de noviembre y finaliza este viernes 27. El sábado tendrá lugar la jornada de reflexión, antes de la apertura de los centros electorales el domingo.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el censo anunciado para estos comicios comprende más de 38 millones de electores, incluidos aproximadamente 2,7 millones de españoles residentes fuera del país. Más de 1,6 millones de residentes en España podrán participar por primera vez en unas elecciones generales tras alcanzar la mayoría de edad desde julio de 2023.

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En el último debate participaron Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, de Frente Amplio. Los cuatro expusieron sus posiciones y confrontaron sus propuestas durante un encuentro televisado de aproximadamente dos horas.

A diferencia de las elecciones presidenciales de otros países, los ciudadanos españoles elegirán a los integrantes del Congreso de los Diputados y a los senadores de elección directa. La votación permitirá renovar los 350 escaños de la Cámara Baja y escoger a 209 miembros de la Cámara Alta.

La designación del presidente del Gobierno se resolverá posteriormente mediante el procedimiento de investidura establecido en la Constitución española. El candidato propuesto deberá conseguir la mayoría absoluta del Congreso en una primera votación o la mayoría simple en una segunda, que se celebra 48 horas después si resulta necesaria.