Su venta alcanzó los 76.800 dólares. Los objetos reunidos para el centenario comprendían tanto testimonios de sus comienzos profesionales como pertenencias utilizadas en su vida cotidiana.

Entre los objetos personales que sobrevivieron a Marilyn Monroe hay un manuscrito que no guarda relación con sus películas ni con sus compromisos profesionales. Se trata de una receta de cocina para preparar el relleno de un pavo o un pollo, por la que un comprador pagó 16.000 dólares durante una subasta realizada en junio de 2026. La proximidad del Día de Acción de Gracias ha devuelto protagonismo al documento.

La pieza salió a la venta el 4 de junio, durante una jornada organizada por Julien’s Auctions bajo el nombre de 100 Years of Marilyn, iniciativa dedicada a conmemorar el centenario del nacimiento de la actriz. Los responsables de la subasta habían establecido una valoración de entre 2.000 y 3.000 dólares, cifra que terminó siendo superada más de cinco veces.

El manuscrito, fechado aproximadamente en 1954, pertenece a un conjunto de efectos personales que Monroe dejó a su profesor de actuación, Lee Strasberg. La receta había sido descubierta más de una década antes de esta venta y su atribución a la estrella cinematográfica se sustenta en que las anotaciones corresponden a su caligrafía. Están hechas a lápiz sobre las dos caras de una hoja de una compañía aseguradora de San Francisco.

La procedencia del papel ha despertado interés entre quienes estudian el matrimonio de la actriz con Joe DiMaggio. A esto se suma una instrucción situada en la parte superior del documento: “Sin ajo”. Según la descripción de la casa de subastas, existen versiones que atribuyen al jugador de los Yankees de Nueva York una aversión a ese ingrediente.

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El investigador Scott Fortner, especializado en la trayectoria y las pertenencias de Monroe, explicó a Fox News Digital que esa coincidencia no constituye una prueba de que la actriz hubiera escrito la receta para DiMaggio. El membrete tampoco permite determinar dónde se encontraba cuando realizó las anotaciones, pues pudo haber conservado el papel después de abandonar San Francisco.

La cronología del matrimonio introduce dudas sobre esa interpretación. La actriz y el deportista se casaron en enero de 1954 y se separaron en octubre, antes de las celebraciones de Acción de Gracias de aquel año. Ambos conservaron una amistad que se prolongó hasta el fallecimiento de Monroe en 1962.

En cuanto a la preparación, la estrella de Hollywood recurrió a una combinación de aproximadamente 18 ingredientes. La base estaba compuesta por pan de masa madre humedecido y escurrido, al que se añadían carnes, verduras, huevos cocidos, hierbas aromáticas y queso parmesano. Las pasas aportaban un componente dulce, mientras que las nueces, las castañas y el maní completaban la mezcla.

Las indicaciones incluían el procedimiento para cerrar el ave una vez incorporado el relleno y llevarla al horno. Monroe también dejó sugerencias para servir el plato principal con una guarnición de papas, arvejas y champiñones. Fortner destacó que la actriz tenía interés por la cocina y que algunos libros culinarios de su biblioteca personal conservaban anotaciones.

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El documento compartió espacio en la subasta con piezas vinculadas a su carrera artística. Entre ellas figuraban fotografías que no habían sido divulgadas, artículos de maquillaje y prendas de vestir. Un vestido de noche de los años cincuenta consiguió un precio de 32.000 dólares, el doble de lo pagado por la receta.

El primer contrato cinematográfico de Marilyn Monroe con 20th Century Fox, firmado en 1946, también formó parte de la colección.