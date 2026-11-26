La investigación guarda relación con la presunta vinculación de la imputada con fondos que, según las pesquisas, procederían del supuesto enriquecimiento ilícito atribuido a su esposo durante su gestión como director de la DGI.

Ciudad de Panamá/La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, modificó una de las medidas cautelares impuestas a la esposa del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, investigada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La decisión se tomó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada este jueves 26 de noviembre, en la que la juzgadora determinó que la imputada deberá realizar el reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes, en lugar de los lunes y viernes de cada semana, como estaba establecido anteriormente.

Para modificar esta medida, Ortiz tomó en cuenta el cumplimiento de las disposiciones judiciales por parte de la imputada y su sujeción al proceso penal, por lo que consideró viable flexibilizar la frecuencia de los reportes.

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Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud de la defensa de levantar el impedimento de salida del país, al considerar que los elementos presentados no eran suficientes para demostrar una disminución de los riesgos procesales que justificaron la imposición de esa restricción.

También señaló que se requería documentación más precisa para sustentar los argumentos expuestos por la defensa y que persistía el riesgo procesal relacionado con la naturaleza del delito investigado.

Tras conocerse la decisión, la defensa anunció un recurso de apelación contra el mantenimiento del impedimento de salida del país. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial fue programada para el próximo 16 de diciembre, a las 2:00 p. m., en la sala n.º 5 del edificio Plaza Fortuna.

La investigación guarda relación con la presunta vinculación de la imputada con fondos que, según las pesquisas, procederían del supuesto enriquecimiento ilícito atribuido a su esposo durante su gestión como director de la DGI.