Se registrarán temperaturas máximas entre 32 °C y 36 °C, mientras que la sensación térmica podría oscilar entre 35 °C y 42 °C.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, vigente del 27 al 30 de noviembre de 2026, ante las condiciones cálidas y mayormente secas que se esperan en el sector Pacífico del país.

De acuerdo con el pronóstico, se registrarán temperaturas máximas entre 32 °C y 36 °C, mientras que la sensación térmica podría oscilar entre 35 °C y 42 °C, aumentando el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente durante las horas del mediodía.

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El aviso incluye las tierras bajas de Chiriquí, el sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá.

El Imhpa advirtió que desde tempranas horas de la mañana las temperaturas podrían alcanzar los 30 °C y aumentar progresivamente durante el día, generando condiciones que podrían llegar a la categoría de peligro.

La exposición prolongada al sol y la realización de actividades físicas intensas bajo estas condiciones incrementan el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa ligera y buscar lugares frescos, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas que realizan trabajos al aire libre.