El conjunto chorrerano buscará remontar el 1-0 de la ida ante el Expreso Azul este viernes 27 de noviembre.

Panamá/La emoción de las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa este viernes 27 de noviembre con el enfrentamiento entre San Francisco FC y Deportivo Árabe Unido, que definirán uno de los boletos a la gran final.

El compromiso se disputará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 8:30 p.m., con el conjunto monje obligado a remontar luego de caer 1-0 en el partido de ida, resultado que favoreció al Expreso Azul gracias al gol de Óscar Peñalba.

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¿Dónde ver San Francisco FC vs Árabe Unido gratis?

Los aficionados podrán seguir este decisivo encuentro de las semifinales de la LPF gratis y en vivo a través de las siguientes plataformas:

TVMAX : señal de televisión.

: señal de televisión. TVN Pass : transmisión en línea.

: transmisión en línea. YouTube TVMAX Panamá: señal gratuita por el canal oficial de YouTube.

La transmisión comenzará previo al pitazo inicial para llevar todos los detalles de este importante choque del fútbol panameño.

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San Francisco FC obligado a remontar

El San Francisco FC llega a esta semifinal después de una destacada temporada regular en la Conferencia Oeste, donde terminó como líder con 30 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Los Monjes anotaron 30 goles y recibieron 20, mostrando un balance competitivo durante la fase regular. Su principal referencia ofensiva fue Ronaldo Dinolis, quien cerró con 11 anotaciones: cinco en jugada, dos de cabeza y cuatro desde el punto penal.

Otro de los jugadores que aportó al ataque fue Kevin Bonilla, quien sumó siete goles en la temporada.

Ahora, el equipo chorrerano tendrá la misión de buscar un resultado que le permita revertir la desventaja de la ida y mantener vivo el objetivo de alcanzar la final del campeonato.

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Deportivo Árabe Unido quiere defender su ventaja

Por su parte, el Deportivo Árabe Unido finalizó la temporada regular en el segundo lugar de la Conferencia Este con 27 puntos, luego de conseguir siete triunfos, seis empates y tres derrotas.

El Expreso Azul anotó tres goles menos que su rival en esta semifinal durante la fase regular, pero llega con la ventaja obtenida en el primer encuentro, donde Óscar Peñalba marcó el tanto que le dio la victoria por 1-0.

En su ofensiva, Rubén Collymore fue uno de sus principales anotadores con cuatro goles, mientras que Armando Cooper y Óscar Peñalba registraron tres tantos cada uno.

El equipo colonense buscará administrar su ventaja y aprovechar cualquier oportunidad para sellar su clasificación a la final.

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Antecedentes entre San Francisco y Árabe Unido

Los enfrentamientos entre ambos clubes han dejado una rivalidad competitiva en los últimos años. En el partido de ida de estas semifinales, el Árabe Unido se impuso por la mínima diferencia, mientras que en sus duelos recientes también se han registrado resultados favorables para el conjunto colonense.

Balance de los últimos 10 partidos

Árabe Unido: 6 victorias.

6 victorias. San Francisco FC: 2 victorias.

2 victorias. Empates: 2.

2. Goles Árabe Unido: 12.

12. Goles San Francisco FC: 8.

El balance reciente favorece al Deportivo Árabe Unido, que ha ganado seis de los últimos diez enfrentamientos, incluyendo el partido de ida de esta semifinal, donde se impuso 1-0.

La semifinal promete un duelo de alta intensidad, con San Francisco FC obligado a buscar el gol y Árabe Unido dispuesto a defender su ventaja para acercarse a la disputa por el título del Apertura 2026.

San Francisco FC vs Deportivo Árabe Unido