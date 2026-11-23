Árabe Unido hizo respetar su casa ante San Francisco, mientras Plaza Amador tomó una ventaja de dos goles frente a Tauro en una jornada que tuvo ambiente, figuras y emociones en Colón y la capital.

Panamá/Las semifinales de ida del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) estuvieron a la altura de las expectativas. Fue una jornada cargada de emociones, buen ambiente en las gradas y resultados que dejaron abiertas las dos eliminatorias, aunque con ventajas importantes para Deportivo Árabe Unido y Plaza Amador.

El aficionado que acudió primero al estadio Armando Dely Valdés, en Colón, y posteriormente al estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital, encontró motivos para disfrutar de una jornada que confirmó la historia y la rivalidad de cuatro instituciones protagonistas del fútbol panameño.

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Colón vibró con el Expreso Azul

En el Armando Dely Valdés se vivió una auténtica fiesta azul. Las graderías acompañaron al Deportivo Árabe Unido en un ambiente que tuvo su recompensa con el triunfo por 1-0 sobre San Francisco FC, gracias al gol de Óscar Peñalba.

Uno de los grandes protagonistas fue el guardameta Reynaldo Polo, quien respondió con una actuación sobresaliente y se convirtió en una verdadera muralla para el conjunto colonense. Sus intervenciones fueron determinantes para mantener la ventaja y evitar que los Monjes consiguieran el empate.

El resultado deja la eliminatoria abierta, con todo por decidirse en el partido de vuelta, que se disputará el viernes 27 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El compromiso será transmitido por TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá.

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Plaza Amador impone su autoridad en el Clásico Nacional

La otra semifinal tuvo como escenario el Rommel Fernández Gutiérrez, donde Plaza Amador volvió a demostrar su poderío al imponerse por 3-1 al Tauro FC en una nueva edición del Clásico Nacional.

El ambiente en las gradas estuvo a la altura de la expectativa que generaba este enfrentamiento. La rivalidad entre dos de los clubes más tradicionales del país aportó el ingrediente especial a una noche en la que los Leones dieron un paso importante hacia la final.

Uno de los nombres propios del encuentro fue Jimar Sánchez, quien firmó un doblete y se convirtió en una de las figuras de la victoria placina. Su aporte ofensivo marcó diferencias en un compromiso que dejó al Plaza con una ventaja de dos goles de cara al duelo de vuelta.

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Dos boletos a la final, cuatro históricos y mucho drama por delante

Las semifinales de vuelta prometen más emociones. Árabe Unido buscará defender su ventaja en territorio capitalino, mientras que San Francisco intentará revertir la serie. Por su parte, Tauro tendrá la difícil misión de remontar ante un Plaza Amador que llega fortalecido por su contundente presentación.

No son cuatro clubes cualquiera. Son instituciones que han construido buena parte de la historia del fútbol panameño, con títulos, rivalidades y una tradición que convierte estos enfrentamientos en partidos especiales.

La primera parte de esta historia ya se escribió. Ahora vienen 90 minutos en los que habrá drama, tensión y fútbol. La final del Apertura 2026 está cada vez más cerca y todavía quedan capítulos de película por contar.