Fortalecer la defensa de los derechos laborales de las mujeres y promover espacios de trabajo libres de violencia y discriminación son algunos de los objetivos de la Red Nacional Sindical de Mujeres (Renasim), una nueva organización que busca impulsar la participación femenina en las estructuras sindicales del país.

La iniciativa surge ante las dificultades que enfrentan muchas trabajadoras para denunciar situaciones de acoso laboral, principalmente por temor a represalias o por desconocimiento de los mecanismos de protección disponibles.