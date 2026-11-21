Sintoniza el partido de ida de la semifinal entre Tauro FC y el Plaza Amador el domingo 22 de noviembre a las 6:00 p.m. por el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El fútbol panameño se prepara para vivir una nueva edición del Clásico Nacional, esta vez con un boleto a la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en juego. Tauro FC y Plaza Amador se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el partido de ida de las semifinales, en un duelo que promete emociones, rivalidad y una importante carga histórica.

El escenario será el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde ambos conjuntos comenzarán a disputar una eliminatoria de 180 minutos que definirá a uno de los finalistas del campeonato. El pitazo inicial está programado para las 6:15 p.m.

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Cuentas pendientes

El enfrentamiento entre taurinos y placinos tendrá un ingrediente adicional: los dos compromisos que protagonizaron durante la fase regular del Apertura 2026 terminaron con victorias para el conjunto placino.

El primer choque se disputó el 8 de agosto, correspondiente a la tercera jornada del campeonato. En aquella oportunidad, Plaza Amador se impuso 3-2 en un encuentro lleno de emociones y goles, disputado en el COS Sports Plaza. Fue una edición del Clásico Nacional que mantuvo la intensidad hasta el último tramo del compromiso.

La segunda confrontación llegó el 24 de octubre, durante la jornada 13. Nuevamente, los leones consiguieron quedarse con los tres puntos, esta vez con una victoria por 1-0 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. De esta manera, Plaza Amador cerró la fase regular con dos triunfos ante su histórico rival.

Estos antecedentes representan un desafío para Tauro FC, que buscará cambiar la historia en el momento más importante del campeonato. Para Plaza Amador, en cambio, será la oportunidad de prolongar el dominio mostrado en los enfrentamientos directos y tomar ventaja en la eliminatoria.

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Tauro llega motivado

El conjunto taurino consiguió su clasificación a las semifinales después de protagonizar una contundente remontada frente al Club Atlético Independiente (CAI).

Tauro se impuso 4-1 en el compromiso de playoffs disputado el miércoles 18 de noviembre. Aunque comenzó perdiendo tras el gol de Martín Ruíz al minuto 14, los albinegros reaccionaron y encontraron el empate mediante un autogol de Diego Fori al 38'.

En la segunda mitad, Adrián Olivardía adelantó a los taurinos al minuto 47, mientras que un nuevo autogol, esta vez de Alex Rodríguez al 83', amplió la diferencia. Irving Hernández sentenció el marcador al 90+7'.

El resultado permitió al equipo taurino instalarse entre los cuatro mejores del certamen y llegar a esta instancia con la motivación de haber superado una prueba decisiva.

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Plaza quiere extender su protagonismo

Por su parte, Plaza Amador afronta esta semifinal con la responsabilidad de defender su condición de vigente tricampeón de la LPF.

Los placinos aseguraron su presencia en las semifinales tras una destacada participación en la fase regular y ahora tienen enfrente a uno de sus rivales históricos, al que ya consiguieron derrotar en dos ocasiones durante este torneo.

El equipo de la Plaza buscará aprovechar esos antecedentes para construir una ventaja en el partido de ida, consciente de que cualquier resultado tendrá que administrarse posteriormente en el compromiso de vuelta.

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Semifinal con historia

La presencia de Tauro FC y Plaza Amador en esta instancia también representa un reencuentro con la historia del fútbol panameño.

Junto al Deportivo Árabe Unido y San Francisco FC, estos cuatro clubes históricos vuelven a coincidir en las semifinales de la LPF después de 21 años. La última ocasión fue en el Torneo Apertura 2005, cuando se produjeron exactamente los mismos emparejamientos: Plaza Amador contra Tauro y Árabe Unido frente a San Francisco.

Ahora, más de dos décadas después, taurinos y placinos vuelven a cruzarse en una instancia decisiva, con el objetivo de alcanzar la gran final.

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Posibles alineaciones

Tauro FC: José Guerra (C), Luis Asprilla, Kevin Quintero, Jean Sánchez, Kadir Hurtado, Irving Hernández, Kevin Bernal, Adrián Olivardía, Darwin Pinzón, Cristian Quintero, Johused Peñalba. DT: Franklin Narváez

Plaza Amador: Samuel Castañeda, Rudy Yearwood, Anthony Ramos, Shayron Stewart, Yamir Cerezo, José Murillo (C), Abraham Salinas, Edgardo Tovares, Ángel Valencia, Jorlián Sánchez, Kairo Walters. DT: Mario Méndez