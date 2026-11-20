LPF anuncia la preventa de boletos para la Gran Final del Torneo Apertura 2026
La LPF habilitó promociones y precios desde $5 para la final del Apertura 2026, que se jugará el 5 de diciembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció los precios y promociones para la venta de boletos de la Gran Final del Torneo Apertura 2026, que se disputará el próximo sábado 5 de diciembre, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Los aficionados podrán adquirir sus entradas a través de Ticketplus (@ticketpluspty), con una promoción especial para quienes deseen asistir en grupo.
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La promoción denominada Frenes ofrece tres boletos por 18 dólares en las localidades de preferencial Este y Oeste. Por su parte, el boleto individual tendrá un costo de 8 dólares en preferencial Este (PLA/TAU) y 8 dólares en preferencial Oeste (SFC/DAU), mientras que las localidades de Norte y Sur estarán disponibles por 5 dólares.
El anuncio llega mientras se disputan las semifinales del campeonato, instancia en la que participan cuatro de los clubes históricos del fútbol panameño: Plaza Amador, San Francisco FC, Deportivo Árabe Unido y Tauro FC.
Los enfrentamientos de esta fase son Deportivo Árabe Unido vs. San Francisco FC y Tauro FC vs. Plaza Amador, series que se juegan a partidos de ida y vuelta y definirán a los dos equipos que lucharán por el título.
Con la fecha, el escenario y los precios ya establecidos, la expectativa se centra ahora en conocer a los dos finalistas que protagonizarán el partido decisivo del Apertura 2026.
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Datos de la final
- Fecha: sábado 5 de diciembre de 2026.
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez.
- Venta de boletos: TicketPlus.
Promociones y precios
- 3 boletos por $18: preferencial Este y Oeste.
- Preferencial Este: $8 (PLA/TAU).
- Preferencial Oeste: $8 (SFC/DAU).
- Norte y Sur: $5.
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