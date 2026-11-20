La LPF habilitó promociones y precios desde $5 para la final del Apertura 2026, que se jugará el 5 de diciembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció los precios y promociones para la venta de boletos de la Gran Final del Torneo Apertura 2026, que se disputará el próximo sábado 5 de diciembre, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los aficionados podrán adquirir sus entradas a través de Ticketplus (@ticketpluspty), con una promoción especial para quienes deseen asistir en grupo.

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La promoción denominada Frenes ofrece tres boletos por 18 dólares en las localidades de preferencial Este y Oeste. Por su parte, el boleto individual tendrá un costo de 8 dólares en preferencial Este (PLA/TAU) y 8 dólares en preferencial Oeste (SFC/DAU), mientras que las localidades de Norte y Sur estarán disponibles por 5 dólares.

El anuncio llega mientras se disputan las semifinales del campeonato, instancia en la que participan cuatro de los clubes históricos del fútbol panameño: Plaza Amador, San Francisco FC, Deportivo Árabe Unido y Tauro FC.

Los enfrentamientos de esta fase son Deportivo Árabe Unido vs. San Francisco FC y Tauro FC vs. Plaza Amador, series que se juegan a partidos de ida y vuelta y definirán a los dos equipos que lucharán por el título.

Con la fecha, el escenario y los precios ya establecidos, la expectativa se centra ahora en conocer a los dos finalistas que protagonizarán el partido decisivo del Apertura 2026.

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Datos de la final

Fecha: sábado 5 de diciembre de 2026.

sábado 5 de diciembre de 2026. Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez.

Rommel Fernández Gutiérrez. Venta de boletos: TicketPlus.

Promociones y precios

3 boletos por $18: preferencial Este y Oeste.

Preferencial Este: $8 (PLA/TAU).

Preferencial Oeste: $8 (SFC/DAU).

Norte y Sur: $5.

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