El actual jefe de la FIFA debe obtener por lo menos 106 de los 211 votos de las federaciones para continuar en el puesto. Además de la Conmebol, Infantino tiene el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) .

Tokio, Japón/El candidato japonés a presidente de la FIFA, Kozo Tashima, descartó el viernes retirar su candidatura para apuntalar las opciones del francés Philippe Diallo frente a Gianni Infantino.

Tashima busca restaurar la “integridad” en el máximo organismo del fútbol mundial y es uno de los tres nombres para la elección de marzo próximo, junto con el actual mandamás, Infantino, y el jefe del fútbol francés, Diallo.

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Infantino se ha enfrentado a críticas por su frustrado plan de permitir la inversión privada en las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, pero mantiene un apoyo considerable para su candidatura a un cuarto y último mandato al frente del organismo rector del fútbol.

Este viernes recibió el apoyo unánime de la Conmebol, uno de sus sólidos aliados, que cuenta con diez votos.

“Se trata de un reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA y a las transformaciones positivas en el fútbol”, escribió la Conmebol en un comunicado tras una reunión de sus dirigentes en Barranquilla, Colombia.

El actual jefe de la FIFA debe obtener por lo menos 106 de los 211 votos de las federaciones para continuar en el puesto. Además de la Conmebol, Infantino tiene el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

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- Apoyo de Europa -

Diallo, por su parte, cuenta con el respaldo de Europa y es considerado el candidato con más posibilidades de desbancar a Infantino, pero Tashima dijo que no tenía previsto hacerse a un lado y dejarle el camino libre.

“Hablaré con muchas personas diferentes y, dado que Diallo es alguien con una considerable experiencia en gobernanza y administración, tengo la intención de trabajar estrechamente con él”, declaró a la prensa el expresidente de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA).

“Pero en este momento no estoy pensando en retirarme”, aseguró.

Diallo ha señalado que le gustaría mantener conversaciones con Tashima, con vistas a “unir fuerzas” para desbancar a Infantino.

Tashima dijo que no supo que el francés se iba a presentar a la elección hasta el último momento y que no había hablado directamente con él.

Pero celebró la candidatura del francés: “No veo a Philippe Diallo como un rival; lo único que quiero es cambiar la FIFA”.

“Creo que es alguien que va a luchar esencialmente en la misma dirección que yo”, dijo Tashima. “En ese sentido, me siento animado de que alguien como él haya entrado en la carrera”.

- Transparencia e integridad -

Tashima, que forma parte del Consejo de la FIFA, subrayó su intención de restaurar la confianza en el organismo y hacer de la transparencia y la integridad los pilares de su campaña.

Dijo que Infantino había “hecho cosas muy buenas” desde que se convirtió en presidente en 2016, pero afirmó que los acontecimientos en torno al Mundial de Norteamérica 2026 le habían convencido de que era hora de un cambio.

Se declaró particularmente indignado por la sorpresiva decisión de la FIFA de levantar la sanción al jugador estadounidense Folarin Balogun, tras la intervención del presidente de ese país, Donald Trump.

Balogun, una de las figuras del Team USA en el Mundial 2026, fue expulsado en el juego de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.

Sin embargo, en una decisión que causó fuertes protestas en el mundo del fútbol, el jugador fue habilitado por la FIFA para jugar el partido de octavos ante Bélgica.

Trump confirmó que intervino directamente en este caso al llamar a Infantino para que la FIFA revisara esa tarjeta roja que le parecía injustificada.

- “Mejorar la FIFA” -

“No me presenté a la carrera solo porque quiera ser presidente de la FIFA”, dijo Tashima. “Decidí presentarme sobre la base de que convertirse en presidente es la manera más eficaz de mejorar la FIFA”.

Tashima, que cumple 69 años el sábado, fue presidente de la JFA de 2016 a 2024 y ahora es presidente honorario de la asociación. Ha sido futbolista, entrenador y burócrata y tiene fama de ser una apuesta segura.

Su perfil discreto también se percibe como un contraste con el estilo llamativo de Infantino.

“No estoy seguro de que sea necesario que el presidente de la FIFA sea quien acapare los focos”, afirmó el nipón. “Creo que quienes deberían ser más visibles son los jugadores, los árbitros, los equipos”.