En un comunicado, ambas partes señalaron que analizarán el contenido de la resolución junto con sus defensas legales y ejercerán su derecho de apelación ante las instancias judiciales superiores.

La empresa Constructora Corcione & Asociados, S.A. y la ingeniera residente Nelkys Gotti anunciaron que apelarán el fallo escrito de primera instancia relacionado con el accidente ocurrido en el PH Breeze en 2018, tras recibir la decisión judicial.

En un comunicado, ambas partes señalaron que analizarán el contenido de la resolución junto con sus defensas legales y ejercerán su derecho de apelación ante las instancias judiciales superiores.

La empresa expresó su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia, pero también manifestó preocupación por las implicaciones del proceso para Gotti, quien cuenta con 30 años de trayectoria profesional.

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En el pronunciamiento, sostuvieron que el accidente se originó por la pérdida de control de un vehículo conducido por una menor de edad que no contaba con licencia ni permiso para conducir, mientras descendía por las rampas de estacionamiento del edificio. Según indicaron, esta situación provocó las pérdidas humanas y consecuencias irreparables.

Constructora Corcione & Asociados afirmó que mantiene la convicción de haber cumplido con las leyes y normas vigentes al momento de la construcción del inmueble. Aseguró que la obra se ejecutó conforme a los planos elaborados por la firma de arquitectos responsable, aprobados por las autoridades en 2008, y que contaba con los permisos de construcción y ocupación otorgados en 2010.

También indicó que los sistemas de barreras de vehículos para estacionamientos fueron normados mediante el Reglamento REP-2014 y reafirmados por la Resolución JTIA No. 016 del 11 de abril de 2018, posterior al accidente ocurrido en el PH Breeze.

Finalmente, la empresa y la ingeniera reiteraron que acudirán a las instancias superiores con la expectativa de que prevalezcan la justicia, el rigor técnico y el debido proceso.